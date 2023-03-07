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Ekonomi Diyanet İşleri Başkanlığı’na personel alımı yapılacak
Ekonomi

Diyanet İşleri Başkanlığı’na personel alımı yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 13:44:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı’na personel alımı yapılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 06.03.2023-20.03.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

Adaylar “Başvuru Şartları” bölümünde istenilen belgeyi/sertifikayı/ tecrübe şartı aranan unvan için gerekli olan SGK hizmet döküm belgesini başvuru ekranındaki ilgili bölüme pdf formatında yükleyeceklerdir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan

Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazışma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
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Telefon :(0312) 295 70 00

Fax :(0312) 285 85 72

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