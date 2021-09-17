Diyanet İşleri Başkanı ne kadar görev yapar? Diyanet İşleri Başkanı nasıl seçilir, nasıl atanır?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 4 yıllık görev süresi sona eren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. Erbaş, 17 Eylül 2017'den bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: "Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle. Daha bir aşk ve heyecan ile Yeniden BİSMİLLAH. Anayasamızın “toplumu din konusunda aydınlatma” görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

Diyanet İşleri Başkanı ne kadar görev yapar?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Başkanlığın dini konularda en yüksek karar ve danışma organı olup on altı üyeden oluşur. Diyanet İşleri Başkanı, Aday Tespit Kurulunca en az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim görmüş veya dini ilimlerde temayüz etmiş kişiler arasından belirlenen yirmi dört adaydan on iki, ayrıca ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden dört kişiyi Kurul üyeliğine atanmak üzere tespit eder.

Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. (Mülga ikinci cümle: 2/7/2018 - KHK/703/141 md.) Yeni üye atanıncaya kadar süresi biten üyenin görevi devam eder. Üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, Aday Tespit Kurulunca seçilmiş olan adaylar veya ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri arasından bulunduğu kontenjana göre, otuz gün içinde yeni üye atanır. Atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Din İşleri Yüksek Kurulu kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki kez Başkan olarak atanabilir.