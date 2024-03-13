Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde teravih namazı kıldırdı

Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluş ayı olduğunu belirten Erbaş, “Rahmet günlerini idrak ediyoruz. Yüce Rabb’imiz, en güzel bir şekilde istifade etmeyi hepimize nasip eylesin” temennisinde bulundu.

Ramazan, Müslümanlar için ruhi yenilenme ayı

Erbaş, ramazan ayının Kur’an ayı olduğunu söyleyerek, bu vesileyle, Kur’an-ı Kerim’i bilmeyenlerin öğrenmesini, öğrenenlerin okumasını, okuyanların ise anlamaya çalışmasını dileyerek, “Nihai hedefimiz, Kur’an-ı Kerim’i yaşamaktır, hayatımızı Kur’an-ı Kerim’e göre tanzim etmektir” ifadesini kullandı.

Ramazanın Müslümanlar için ruhi bir yenilenme ayı olduğunu belirten Erbaş, şu ifadelere yer verdi: “Ramazan ayında ibadetlerimizle, Kur’an’la, sahurlarımızla, zekatlarımızla, mukabelelerimizle, hatimlerimizle, fitrelerimizle, hayır hasenatımızla ruhumuzu yenileyelim. İşte rahmete ulaşmak bu şekilde olur.”

Duanın önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, şunları kaydetti: “Bu mübarek ramazan günlerinde, duaların kabul olunduğu bu rahmet ve mağfiret aylarında dualarımızı mazlumlardan, mağdurlardan, garip gurebadan eksik etmeyelim. İnsanlara elimizle yapabileceğimizi elimizle yapalım, dilimizle, dualarımızla yapabileceklerimizi de dilimizle, dualarımızla yapalım. Rabb’imize, ibadetlerimizi, tövbelerimizi kabul etmesi için yalvaralım, yakaralım. Mazlumlar için dua edelim.”

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