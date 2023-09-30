Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan önemli mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Dinler Tarihi Derneği iş birliğiyle düzenlenen 1. Türkiye Dinler Tarihi Kongresi’ne katılım sağlayan akademisyenlerle bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen programda yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenlere hitap eden Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının çalışma alanlarını anlattı.

“Diyanet Akademisi Eğitim Merkezlerimizin sayısını 55’e çıkaracağız.”

Diyanet Akademisinin önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Hem hizmet içi hem de hizmet öncesi eğitim yaptığımız 33 Diyanet Akademisi Dini Yüksek ihtisas Merkezi ya da Dini İhtisas Merkezi var. İnşallah eğitim merkezlerimizin sayısını yani Diyanet Akademisi Eğitim Merkezlerimizin sayısını 55’e çıkaracağız.” dedi. Hizmet içi eğitimin önemine de değinen Başkan Erbaş, “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye’de hem ilahiyat fakültelerimizde hem imam hatip liselerimizde hem de Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında, yani Kur’an kurslarımız, eğitim merkezlerimiz, doğru dini bilgiyi en güzel bir şekilde veren ülke bizim ülkemizdir. Yani aşırılıklardan uzak, hurafelerden uzak, Kur’an ve Sünnet çizgisinde bir eğitimi her zaman önceliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Diyanet İşleri Başkanlığında yüksek lisans ve doktora yapanların sayısı arttı”

Diyanet İşleri Başkanlığında yüksek lisans ve doktora yapanların sayısının da arttığını söyleyen Başkan Erbaş, “Zannediyorum 10 sene içerisinde ilahiyat fakültelerine doktorasını bitirmiş 250 hocamızı gönderdik. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı aynı zamanda ilahiyat fakültelerini de besleyen bir özelliğe sahip.” değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet Akademisinin ilmi yönünü daha da güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Erbaş, Kur’an, Arapça, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Akaid, Tasavvuf gibi eğitimlerin yanı sıra akademiye Din Eğitimi, Din Sosyoloji, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi hocaları da alacaklarını bildirdi.

“Türkiye Diyanet Vakfımız eliyle 149 ülkeye ulaşıyoruz”

Başkanlığın yurt dışı çalışmalarından da söz eden Başkan Erbaş, “2500 kadar yurt dışında personelimiz, hocamız var. 140’a yakın ülkede temsilcimiz var. Türkiye Diyanet Vakfımız eliyle 149 ülkeye ulaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Uluslararası İlahiyat Programıyla Türkiye’de, Diyanet Vakfı’nın burslarıyla okuyan misafir öğrencilerin olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, bu öğrencilerin birer davetçi olarak İslam’ı daha güzel bir şekilde doğdukları ülkelerin dilleriyle anlatmalarını önemsediklerini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak düzenledikleri İl Müftüleri Toplantılarına ilahiyat fakültelerinden ve Milli Eğitim Bakanlığından heyetler davet ederek yaptıkları müzakerelerin ardından Diyanet, İlahiyat, Milli Eğitim Çalışma Komisyonu kurduklarını anlatan Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Şu ana kadar 7 çalıştay yaptık. 8. çalıştayımızı önümüzdeki haftalarda yapacağız inşallah. Gerçekten çok faydalı oldu. İnşallah önümüzdeki çalıştaylarda, müzakerelerde bu çizgide hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem ilahiyat fakülteleri daha verimli çalışmaları nasıl yapabilir, bunun da derdini taşıyoruz. İnşallah bu dert bizim daha iyi çalışmalar yapmamıza vesile olur. Katkı sunan hocalarımıza, araştırmacılarımıza teşekkür ediyorum.”

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz’ın yanı sıra kongre için Ankara’da bulunan yurt içinden, 54 farklı ilahiyat fakültesinden akademisyen ile yurt dışından dinler tarihi, din eğitimi, din sosyolojisi gibi alanlarda araştırma yapan araştırmacılarla akademisyenler katıldı.

Başkan Erbaş, programın ardından akademisyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.