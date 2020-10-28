Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Mevlid Kandili mesajı yayınladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatandaşların ve İslam aleminin Mevlid Gecesi'ni tebrik etti. 28 Ekim Çarşamba gününün Hz. Muhammed’in (S.A.S) yeryüzünü teşriflerinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erbaş, "Bundan 14 asır önce, yeryüzünde, haksızlık ve adaletsizliğin hayatı esir aldığı, cehalet girdabında insanlığın yolunu ve yönünü kaybettiği karanlık bir dönemde; Peygamberimiz adeta insanlığın yeniden doğuşunun bir muştusu olarak dünyayı teşrif etmiştir. İnsanlık, onun rehberliğiyle hakikate ve hidayete erişmiş; onun örnekliğiyle merhametle ve izzetle tanışmıştır. O, Allah’ın varlığa merhametinin bir tecellisidir" dedi.

'Müslümanlar ırkçı terör gruplarının hedefi haline getirilmekte'

"Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik" ayetinde de Hz.Muhammed'in insanlık için ifade ettiği büyük manaya dikkat çekildiğini belirten Erbaş, İslam'a yönelik saldırılara dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Aklını ve vicdanını kaybeden birtakım kişi ve gruplar, insanlığın kurtuluş umudu olan İslam’a ve Müslümanlara saldırmakta, özellikle Avrupa’da ahlaktan, insaftan, edepten yoksun bir şekilde İslam’ın muazzez elçisine saygısızlık yapılmakta, sorumsuz ve basiretsiz söylemlerle camilerimiz ve Müslüman kardeşlerimiz, ırkçı terör guruplarının hedefi haline getirilmektedir. Halbuki bugün dünya, Peygamber Efendimizin üstün şahsiyeti ve örnek ahlakı nezdinde İslam’ın hayat veren ilkelerini aramaktadır. Bu sebeple Peygamber Efendimize ümmet olmanın onurunu yaşayan müminler olarak bizler, bütün bu saldırılar karşısında güçlü bir duruş ortaya koymak; dünyayı, İslam’ın merhamet, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak ilkeleriyle tanıştırmak için daha çok gayret göstermek zorundayız."