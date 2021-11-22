Diyanet imam müezzin Kur’an kursu hocası alım başvuruları bitti mi?

Diyanet personel alımları Resmi Gaye’de yayınlanmıştı. 2021 imam, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi alımları 8 Kasım’da başlamıştı. Diyanet personel alımı için başvuruda bulunmak isteyenler diyanet alımlarında başvurular ne zaman sona eriyor? sorusu da sorulmakta. Peki diyanet alımları ne zaman sona erecek? Diyanet personel alımları başvurusu son gün ne zaman? Diyanet imam, müezzin alım başvurusu sona erdi mi?

Diyanet imam müezzin Kur’an kursu öğreticisi başvurusu ne zaman sona erecek?

5 bin 600 imam hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 700 müezzin kayyım personeli alımı için başvurular, 8-22 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden yapılacak.

Diyanet 2021 imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi alımı için başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları şartı aranacak.

Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatlerinde şahsen müracaat edecek. Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

2021 diyanet personel alımı kontenjan branş dağılımı

Diyanet başvuru şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel Şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik Şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.