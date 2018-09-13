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Diyanet hac kayıtları | Hac kayıtları 2019 ne zaman

Diyanet İşleri Başkanlığı hac kayıtlarını ne zaman başlatacağı merak konusu. Peygamberimiz’in doğum büyüdüğü, İslam’ı anlattığı, her karış toprağında feyz olan kutsal topraklara gitmeyi her Müslüman arzulamakta. Ancak çok fazla yoğunluk olması nedeniyle haca gitmek isteyen vatandaşlar kura yöntemiyle belirlenmekte. Peki 2019 yılı Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

13 Eylül 2018 Perşembe 12:15
Diyanet hac kayıtları | Hac kayıtları 2019 ne zaman

Peygamberimiz’in doğum büyüdüğü, İslam’ı anlattığı, her karış toprağında feyz olan kutsal topraklara gitmeyi her Müslüman arzulamakta. Ancak çok fazla yoğunluk olması nedeniyle haca gitmek isteyen vatandaşlar kura yöntemiyle belirlenmekte. Peki 2019 yılı Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

İslam’ın beş şartından biri olan Hacca gitmek vazifesini yerine getirmek isteyen milyonlarca hacı adayı hac görevini yerine getirmek için hac kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki 2019 hac başvuruları ne zaman başlayacak? Diyanet 2018 hac kayıtlarını ne zaman alacak? Bu yıl hac kayıt tarihi ne zaman? Son dakika hac 2019 kayıtları… Hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2019 yılı hac organizasyonu kapsamında, ilk defa kayıt yaptıracaklar, Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

Kayıt yenileme işlemi Başkanlık tarafından yapılacak

Önceki yıllarda kaydı olup 2018'de kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Başkanlık tarafından otomatik yapılacak. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak. Başkanlık tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il ve ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine aynı tarihler arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yapacak. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 12:15
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