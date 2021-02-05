Diyanet cuma hutbesinde Boğaziçi protestoları üzerinden gençlere çağrı yaptı

Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasını bahane eden terör grupları ikinci gezi ihanetinin fitilini ateşlemeye çalışıyor. Türkiye’nin birliğine göz dikenler, seçimlerde başaramadıklarını üniversiteler üzerinden gençleri sokaklara dökerek yapmak istiyorlar. Boğaziçi’ndeki provokatörlere geçin verilmezken, diyanet cuma hutbesinde gençlere yönelik anlamlı çağrılarda bulundu. Diyanet bu haftaki cuma hutbesini gençlere ayırdı. İşte diyenat cuma hutbesi:

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Gençlerimiz: En Büyük İmkan ve Zenginliğimiz"

Muhterem Müslümanlar!

Gençlik, insan ömrünün baharıdır. Hayallerin ve fikirlerin yeşerip geliştiği, güç ve heyecanın zirvede olduğu dönemdir. Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşecektir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s) “İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin!”1 uyarısında bulunur. Sevgili Peygamberimizin müjdesine göre, Allah’a kulluk bilinciyle yetişen genç, dehşetli kıyamet gününde arşın gölgesi altında korunacaktır. 2

Sevgili Genç Kardeşim!

Sen, şimdi hayatının en kıymetli anındasın. Aziz milletimizin ve insanlığın umudusun. Zira sen, Hz. İbrahim’in tevhid mücadelesini, Hz. İsmail’in teslimiyetini, Hz. Yusuf’un onurunu, Ashâb-ı Kehf’in samimiyetini ve Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s) hak davasını kuşandığı çağdasın. Hz. Asiye’nin imanını, Hz. Meryem’in ahlâkını, Hz. Hatice’nin cesaretini, Hz. Âişe’nin ilim aşkını gönlüne nakşedecek yaştasın.

Genç Kardeşim!

Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını İslam’a açtın. İstanbul’u fethedip Resûl-i Ekrem’in muştusuna nail oldun. Çanakkale’yi geçilmez kılıp İstiklal mücadelesinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz’da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından cananından geçtin ama vatanını hainlere teslim etmedin.

Aziz Müminler!

Gençlerimiz, geleceğimizdir, umudumuzdur. Bizi güçlü kılan en büyük imkân ve zenginliğimizdir. Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, millî ve manevî değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim.

Hutbemi imanları ve erdemli duruşlarıyla Kur’an-ı Kerim’de örnek gösterilen Ashâb-ı Kehf hakkındaki şu ayet-i kerimeyle bitiriyorum: “Şüphesiz onlar, Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık!”3

1 Hâkim, Müstedrek, IV, 341.

2 Buhârî, Ezân, 36.

3 Kehf, 18/13.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi açıklaması

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada “ Bahçeli ile yeni Anayasa konusu gündeme geldi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları, oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak ve bunu bu şekilde kabul etmek mümkün değil" dedi.

Erdoğan şunları söyledi: “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları, oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak ve bunu bu şekilde kabul etmek mümkün değil. Bu işin başını maalesef hem siyasetin bir boyutu çekiyor, dün akşam HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve gösteriler bunun göstergesidir. Aynı şekilde ana muhalefetin başı da var. Bunlar içerisinde akademisyenler de var. Bu ülke bir hukuk devletidir. YÖK'ün bir yetki alanı var ve tabii cumhurbaşkanının buradaki yetkileri var. Bundan önce de Boğaziçi'ne iki rektör atadım. Önüme gelen dokuz adaydan biri olan Melih Bey'in atamasını ben yaptım. Yürekleri yetse cumhurbaşkanı da istifa diyecekler. Osman Kavala'nın karısı da bu provokatörlerin arasında yer alıyor.”