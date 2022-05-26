Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde pek çok kişi kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Kırmızı et fiyatlarındaki artış sebebiyle kurbanlık fiyatlarında da geçen seneye göre önemli bir fark olması bekleniyor. Peki, Diyanet İşleri 2022 kurban yurtiçi hisse bedeli ne kadar?

Diyanet bağış kurban fiyatı 2022!

Kurbanlık hayvanlar henüz pazarlara çıkmadı. Ancak satıcılar özellikle yem fiyatları sebebiyle fiyatların geçen yıldan bir hayli farklı olabileceğini belirtiyor. Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların 3-4 bin, büyükbaş hayvanların ise 60-70 bin TL arasında satılması bekleniyor.

Vatandaşların bir bölümü ise Diyanet İşleri'nin kurban hisselerini açıklayıp açıklamadığını araştırıyor. Diyanet 2022 yılı kurbanlık hisse bedellerini henüz açıklamadı. Söz konusu açıklamanın haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlemişti.

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

Taksitle kurban alınabilir mi?

Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.