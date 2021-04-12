  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Diyanet atama DHBT puanı kaç? DHBT puanı ile atama yapılacak bölümler
Eğitim

Diyanet atama DHBT puanı kaç? DHBT puanı ile atama yapılacak bölümler

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinin (DHBT) normalde 2020 yılında yapılacaktı ancak korona salgını nedeniyle ertelenmişti. DHBT sınavı 11 Nisan 2021 tarihinde yapıldı. DHBT sınavına giren adaylar DHBT sınav sonuçlarını meraklı gözlerle beklerken diğer yandan da Diyanet DHBT puanı ile atama yapacak bölümleri de araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 18:13:00 - 2021-04-12 18:14:00
Diyanet atama DHBT puanı kaç? DHBT puanı ile atama yapılacak bölümler

ÖSYM tarafından başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihlerinde alınan ve 27 Aralık 2020'de yapılması plananlanan 2020 KPSS DHBT sınavı, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Nisan’a ertelenmişti.  Ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavı 11 Nisan Pazar günü binlerce adayın girdiği sınav neticesinde tamamlandı. 2020 KPSS DHBRT sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi için heyecanlı bekleyiş sürerken, diğer yandan da DHBT atama puanları sorgulanıyor. Peki ÖSYM Diyanet atama DHBT puanı kaç? DHBT puanı ile atama yapılacak bölümler hangileri?

Diyanet atama DHBT puanları kaç? 

DHBT atama taban puanı: 4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37

DHBT atama taban puanı: İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32

DHBT atama taban puanı: İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49

DHBT atama taban puanı: 4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77

DHBT atama taban puanı: İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90

DHBT Diyanet imam hatip, müezzin, kayyım din hizmetleri taban puanları

dhbt atama puanları

dhbt atama puanları son dakika

dhbt atama puanları ösym diyanet 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalyanlar Türk tokadını yedi
Dünya

İtalyanlar Türk tokadını yedi

Küstah Başbakan Draghi’nin Erdoğan’a yönelik “Diktatör” ifadesi Roma’ya pahalıya patladı. La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano gazeteleri, D..
Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak
Gündem

Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak

Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, ABD'nin Karadeniz'de hüsrana uğrayacağını söyledi.
SiHA’lar ile ilgili küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Dünya

SiHA’lar ile ilgili küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA satmasından rahatsız olarak akılalmaz bir açıklamada bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay