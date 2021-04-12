Diyanet atama DHBT puanı kaç? DHBT puanı ile atama yapılacak bölümler
2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinin (DHBT) normalde 2020 yılında yapılacaktı ancak korona salgını nedeniyle ertelenmişti. DHBT sınavı 11 Nisan 2021 tarihinde yapıldı. DHBT sınavına giren adaylar DHBT sınav sonuçlarını meraklı gözlerle beklerken diğer yandan da Diyanet DHBT puanı ile atama yapacak bölümleri de araştırılıyor.
ÖSYM tarafından başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihlerinde alınan ve 27 Aralık 2020'de yapılması plananlanan 2020 KPSS DHBT sınavı, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Nisan’a ertelenmişti. Ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavı 11 Nisan Pazar günü binlerce adayın girdiği sınav neticesinde tamamlandı. 2020 KPSS DHBRT sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi için heyecanlı bekleyiş sürerken, diğer yandan da DHBT atama puanları sorgulanıyor. Peki ÖSYM Diyanet atama DHBT puanı kaç? DHBT puanı ile atama yapılacak bölümler hangileri?
Diyanet atama DHBT puanları kaç?
DHBT atama taban puanı: 4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37
DHBT atama taban puanı: İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32
DHBT atama taban puanı: İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49
DHBT atama taban puanı: 4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77
DHBT atama taban puanı: İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90
DHBT Diyanet imam hatip, müezzin, kayyım din hizmetleri taban puanları