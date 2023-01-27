Diyabeti 3 adımda engelleme formülü

Zeminde yatan genetik bozukluklara ek olarak hareketsiz yaşam, aşırı karbonhidrat içeren gıdaların tüketimi, aşırı kilo, stres ve sigara kullanımı gibi yanlış yaşam tarzıyla da oluşabilen diyabetin önlenmesinin mümkün olabileceği aktarılıyor.

Dünyada 463 milyon diyabet hastası var

Liv Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bercem Ayçiçek diyabet hastalığının önlemenin yollarını anlattı. “Uluslararası Diyabet Federasyonu 2019 verilerine göre; 20-79 yaş arasında dünyada 463 milyon diyabet hastası mevcut. Bunun 1/5’ ini 65 yaş üzeri hastalar oluşturuyor. Dünyada diyabetlilerin %46’sına halen tanı konulmamış durumda. Ayrıca prediyabetli (diyabet olmadan önceki dönem) hastaların yaklaşık %70’inin ilerleyen yaşlarında diyabet hastası olacağı bekleniyor.

“2035 yılı itibari ile Türkiye’nin 11.8 milyon diyabetli hasta ile en yüksek ilk 10 ülke arasına gireceği öngörülüyor”

Diyabet önlenmesi ve gelişimini durdurmak için koruyucu hekimlik/önleyici tıbbın yaptığı sağlık taramaları ve check-uplar büyük önem taşıyor. Diyabet riski belirleyerek ve/veya erken saptanarak gerek sağlıksız yaşam tarzını değiştirme konusunda verilen eğitimler gerekse kişiye göre değişkenlik gösterebilen ilaç tedavileri ile şeker hastalığını önleme/geciktirme yüksek oranlarda başarılı oluyor. Böylece diyabete bağlı gelişen aterosklerotik kalp hastalığı, retinopati (göz dibi kanaması), kronik böbrek hastalığı ve nöropati (sinir hasarı) gibi kronik organ ve sistem hasarları da yüksek oranda engellemiş, dolayısıyla diyabet kaynaklı sağlık harcamaları da azaltılmış oluyor.

3 ADIMDA DİYABETİ ENGELLEYİN

1) Diyabet riski erken saptanmalıdır:

40 yaş üstü tüm bireylerin 3 yılda bir ve beden kitle indeksi 25 kg/m2’den büyük herkesin aşağıdaki maddelerden biri var ise 40 yaşı beklemeden diyabet taramasını yapması gereklidir!

Daha önce prediyabet denilen sınırda yüksek kan şekeri olanlar

Gebelik döneminde şeker yüksekliği saptananlar

Sedanter yaşayanlar

Ailesinde diyabet hastası olanlar

Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, göbek çevresinde yağlanması fazla olan, karaciğerinde yağlanma tespit edilener

Polikistik over hastalığı gibi insulin direncine sahip tüm bireyler

2) Toplamda verdiğiniz %7 fazla kilonuzun diyabet gelişme riskini %58 azalttığını biliyor muydunuz?

Hastalığı engellemek/geciktirmek için posalı gıdaları bol miktarda tüketmek kadar rafine şeker içeren tüm gıdalardan kaçınmak, fast food gibi yüksek kalorili hazır işlenmiş gıdalardan ve fruktoz içeriği yüksek olan meşrubat/doğal olmayan gazlı içeceklerden uzak durmak kritik derecede önemlidir!

3) Hedefe ulaştırılmış fiziksel aktivite hastalığı önleyici güçtedir:

Hatırı sayılır sayıdaki bilimsel çalışmaların gösterdiği umut verici bir diğer sonuç ise; hedefe ulaştırılmış fiziksel aktivitenin hastalığı önleyici gücüdür. Uzun süre oturur vaziyette kalmamak kadar, haftada en az 150 dakikalık yürüyüş içeren düzenli fiziksel egzersiz programlarının uygulanması oldukça önemlidir.