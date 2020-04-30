DİTAP ile ürünler tarladan sofraya

Pakdemirli, DİTAP ile tohumdan çatala kadar olan zincirin izlenebileceğini belirterek, “Çiftçimiz ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketicimiz ve esnafımız aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilecek” dedi.

Sistemin önemine işaret eden Pakdemirli, “Devreye aldığımız DİTAP ile çiftçimiz ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketicimiz ve esnafımız aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebilecek” diye konuştu.

“Bu kapsamda, Sözleşmeli Tarım Platformu ile üreticileri, kooperatifleri, birlikleri, sanayicileri, halcileri, tüketim sektörünü, tarım danışmanlarını, bankaları, sigortacıları ve diğer tüm paydaşları bir araya getireceğiz” diyen Bakan Pakdemirli, “Burası arzın taleple buluştuğu, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, sürdürülebilir üretim ve tedarikin sağlandığı, tek elden yönetilen, kaliteli ürüne uygun fiyatlarla ulaşılan, planlı üretimin yapıldığı bir ortak pazar olacak” ifadesini kullandı.

“Daha planlı üretim yapısı oluşacak”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Dijital Tarım Pazarı’’ uygulamasıyla daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacağını ve küçük üreticilerin pazara erişiminin kolaylaşacağını belirtti. Pekcan, “Dijital Tarım Pazarı’nın alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Tarımsal üretimdeki altyapının güçlendirilmesi, ülkemizin tarım ürünleri ihtiyacının karşılanmasının yanında tarımsal ihracatının artırılmasına da katkı sağlamaktadır” diye konuştu.