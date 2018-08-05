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Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın terör örgütü TKP/ML üyesi Turgut Kaya’nın Türkiye'ye iadesinin reddi yönündeki kararına tepki gösterdi.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:05
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili bir soru üzerine yaptığı açıklamada, "İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Turgut Kaya’nın, Yunanistan yargısının iade yönündeki kararına rağmen Yunanistan Adalet Bakanı’nın kararıyla ülkemize iadesinin reddedilmesi, Yunanistan siyasi erkinin ülkemize karşı gelenekselleşmiş reflekslerinin değişmediğini göstermektedir. Geçmişte terör elebaşı Öcalan’ı himaye eden Yunanistan, günümüzde de ülkemiz tarafından aranan suçlulara sığınma imkanı tanımakta, iadelerine ilişkin yargı kararını dahi rahatlıkla görmezden gelebilmektedir" dedi.

Aksoy, "Yunanistan’ın iyi komşuluk ilişkilerine saygı göstermesini ve çağdaş hukuk normlarını benimsemesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:05
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Yunanistan

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