Dışişlerinden Nur-Sultan’daki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından, Nur-Sultan’da gerçekleştirilen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıda İdlip başta olmak üzere arazideki gelişmelerin ele alındığı ve ihtilafa siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların gözden geçirildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından, 1-2 Ağustos tarihinde Nur-Sultan’da düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, İdlip başta olmak üzere arazideki gelişmelerin ele alındığı ve ihtilafa siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların gözden geçirildiği kaydedildi.

Bakanlıktan söz konusu toplantı hakkında yapılan açıklama şöyle:

“Taraflar, İdlip’in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasını ve bölgenin istikrarlaştırılmasını teminen, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı’na bağlılıklarını yinelemişlerdir. Çatışmalar nedeniyle artan sivil kayıplardan duyulan endişeyi ifade etmişler; siviller ile garantör ülkelerin askeri personelinin güvenliğinin sağlanması için somut adımlar atılması hususunda mutabık kalmışlardır. Ülkemizce, rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle münhasıran sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasından duyulan derin kaygı ifade edilmiş; bu saldırılara derhal son verilmesine dair beklentimiz vurgulanmıştır.

Toplantıda, Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasına yönelik ortak çabalar neticesinde sağlanan kaydadeğer ilerlemeden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir. Taraflar, komitenin kuruluşunun en kısa sürede ilan edilerek, Cenevre’de çalışmalarına başlaması hedefine bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Ülkemizce, Suriye muhalefeti ve Birleşmiş Milletlerle yakın eşgüdüm içinde, bu yöndeki çabaların desteklenmeye devam edeceği kaydedilmiştir. Taraflar, Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddetmişlerdir. Gayrımeşru sözde öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair girişimlerin kabul edilmezliğini vurgulamışlardır.

Toplantı vesilesiyle, Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da bir araya gelmiştir. Toplantıda, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulanların karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmalarına ilişkin olarak Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanacak müteakip projelerde, Çalışma Grubu usul kurallarına riayet edilmesine yönelik beklentimiz vurgulanmıştır.

Taraflar, komşu ülkeler Irak ve Lübnan’ın, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantılara gözlemci statüsünde ilk defa katılmalarından duydukları memnuniyeti beyan etmişlerdir.”