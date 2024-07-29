Dışişleri'nden katil Netanyahu açıklaması: Sonun Hitler gibi olacak
Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e karşı saldırılarını artıran İsrail'e sert tepki gösterdi. Dışişleri, Soykırımcı Netanyahu'nun sonunun Hitler gibi olacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e sert tepki: Nasıl Libya'ya girdiysek oraya da gireriz