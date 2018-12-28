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Dışişleri'nden İsrail'e sert mesaj

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine onay veren kararını kınadı.

28 Aralık 2018 Cuma 06:42
Dışişleri'nden İsrail'e sert mesaj

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Batı Şeria’da yeni konut inşa edilmesine onay veren kararına ilişkin bir açıklama yayımladı. İşgal altında bulunan alanda yaklaşık 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesine ilişkin kararın şiddetle kınandığı açıklamada, "İlgili Birleşmiş Milletler kararları ile Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku pervasızca çiğnemeye devam eden İsrail’in bu yasa dışı kararını reddediyoruz" denildi.

 

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 06:42
  1. israil
  2. dışişleri bakanlığı
  3. Batı Şeria

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