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Dışişleri'nden Cenevre açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Cenevre'de gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

11 Eylül 2018 Salı 17:43
Dışişleri'nden Cenevre açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı;

"Astana garantörü ülkelerin heyet başkanları 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisiyle biraraya gelmişlerdir.

Görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi’nin oluşumu ve usül kuralları ele alınmıştır.

Bu bağlamda, rejim ve muhalefet tarafından önerilen listelere ilişkin ilke mutabakatı teyit edilmiş, teşkil edecek gruplardan üçüncüsü olan Sivil Toplum grubunun oluşumu istişare edilmiştir.

Süreç Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirilecektir."

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 17:43
  1. Dışişleri Bakanlığı
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