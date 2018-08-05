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Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy: Yunanistan’ın çağdaş hukuk normlarını benimsemesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Turgut Kaya’nın Yunanistan Adalet Bakanı’nın kararıyla Türkiye’ye iadesinin reddedilmesi hakkında açıklamada bulundu.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:27
Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy: Yunanistan’ın çağdaş hukuk normlarını benimsemesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Turgut Kaya’nın Yunanistan yargısının iade yönündeki kararına rağmen Yunanistan Adalet Bakanı’nın kararıyla ülkemize iadesinin reddedilmesi, Yunanistan siyasi erkinin ülkemize karşı gelenekselleşmiş reflekslerinin değişmediğini göstermektedir.

Geçmişte terör elebaşı Öcalan’ı himaye eden Yunanistan, günümüzde de ülkemiz tarafından aranan suçlulara sığınma imkanı tanımakta, iadelerine ilişkin yargı kararını dahi rahatlıkla görmezden gelebilmektedir. Yunanistan’ın iyi komşuluk ilişkilerine saygı göstermesini ve çağdaş hukuk normlarını benimsemesini bekliyoruz” dedi.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:27
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