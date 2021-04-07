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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'e tepki
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'e tepki

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan Dışişleri Bakanı Vekili Miltiadis Varviçyotis'in ülkemiz ve cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 21:18:00 - 2021-04-07 21:21:37
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlıktan tepki

Dışişleri Bakanlığı'nan yapılan açıklamada "Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis’in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini ve bu amaçla Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis’i öne sürmelerini kasıtlı buluyoruz. Yunan siyasi liderliğini iki ülke arasındaki diyalog kanallarının yeniden işlemesi için ülkemize yönelik söylemlerinde sorumluluğa, sağduyuya ve samimiyete davet ediyoruz." denildi.

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