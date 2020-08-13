  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Dışişleri Bakanlığından Irak'a PKK terör örgütü tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde Türkiye'nin kendi sınırlarının güvenliği için gerekli göreceği tedbirleri almakta kararlı olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:00:00 -
Dışişleri Bakanlığından Irak'a PKK terör örgütü tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin PKK terör örgütüne yönelik mücadelesinde Irak ve uluslararası toplumdan beklentilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, yıllardır Irak'ta yuvalandığı bölgelerden Türkiye'ye yönelik saldırılarda bulunan PKK terör örgütünün, Irak'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına da meydan okuduğu vurgulandı.

Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın, öncelikle Irak'ın sorumluluğunda olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu hususta ülkemiz Irak ile iş birliğine hazırdır. Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır. Irak'ı bu doğrultuda gerekli adımları atmaya, bu durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı
Gündem

Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de verilen hakimiyet mücadelesinde tansiyon giderek yükseliyor. TCG Kemal Reis fırkateyni ile Yu..
Yunanlar
Dünya

Yunanlar "Türkler gelmiyor" diye isyan etti

Yunan işletmeciler, koronavirüs salgınını nedeniyle Türk turistlerin gelmemesinden yakındı. Türk müşterilerinin iyi para bıraktığını belirte..
Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye'den yana bir tavır almazlarsa NATO gemileri tabuta girer
Gündem

Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye'den yana bir tavır almazlarsa NATO gemileri tabuta girer

Yuanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, iki ülke arasındaki çatışmanı..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı