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Aktüel

Dışişleri Bakanlığından Irak'a PKK terör örgütü tepkisi:

"(Türkiye) Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 09:07:33 -
Dışişleri Bakanlığından Irak'a PKK terör örgütü tepkisi:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, ülkesinde bulunan PKK terör örgütü unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın öncelikle Irak'ın sorumluluğunda bulunduğunu belirterek, Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde Türkiye'nin kendi sınırlarının güvenliği için gerekli göreceği tedbirleri almakta kararlı olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Türkiye'nin PKK terör örgütüne yönelik mücadelesinde Irak ve uluslararası toplumdan beklentilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, yıllardır Irak'ta yuvalandığı bölgelerden Türkiye'ye yönelik saldırılarda bulunan PKK terör örgütünün, Irak'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına da meydan okuduğu vurgulandı.

Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın, öncelikle Irak'ın sorumluluğunda olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu hususta ülkemiz Irak ile iş birliğine hazırdır. Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır. Irak'ı bu doğrultuda gerekli adımları atmaya, bu durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz."

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