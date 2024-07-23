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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! "Bu kabul edilemez"
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! "Bu kabul edilemez"

Yeniakit Publisher
2024-07-23 15:05:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! "Bu kabul edilemez"

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terör örgütü olarak nitelendirmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Parlamentosu'nun, UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmaları, İsrail'in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşamasıdır. 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulmuş olan UNRWA, milyonlarca Filistin mültecisine hayati hizmetler sunmaktadır ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesidir.

İsrail, UNRWA'yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistin mültecilerinin en temel haklarını ellerinden almak istemektedir. Gazze'deki UNRWA okullarına sığınan sivil halkı hedef alan ve son 9 ayda 200'e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez. Türkiye, UNRWA'ya güçlü desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu, UNRWA'ya yönelik saldırılar karşısında seslerini yükseltmeye ve Ajans'a destek vermeye davet ediyoruz" denildi. (DHA)

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