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Aktüel Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da meydana gelen sel felaketi için taziye
Aktüel

Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da meydana gelen sel felaketi için taziye

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:18:44 -
Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da meydana gelen sel felaketi için taziye

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın muhtelif vilayetlerinde meydana gelen sel felaketinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve selin ağır hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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