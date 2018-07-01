0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Terörü temizledik, Afrinlilere Afrin'i bırakıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Afrin'de hayatın normale döndüğünü ancak Türkiye'nin Afrin'de kalışının bir süre daha devam edeceğini belirterek "Terörü temizledik ve Afrinlilere Afrin'i bırakıyoruz." dedi.

01 Temmuz 2018 Pazar 19:52
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Terörü temizledik, Afrinlilere Afrin'i bırakıyoruz

Aksoy, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel  Müdürlüğü (BYEGM) ve Genelkurmay Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen, yabancı  gazetecilerin Afrin'i ziyaret ettiği program sırasında TRT Haber canlı yayınına  katıldı.

Afrin'e 16 ülkeden 32 basın kuruluşu temsilcisinin getirildiğini  söyleyen Aksoy, bu sabah yaklaşık 50 gazeteci ile Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir  araya geldiklerini belirtti.

Türkiye aleyhine Afrin konusunda bir algı operasyonu yapıldığına  dikkati çeken Aksoy, "Bugün siz de buradasınız, görüyorsunuz. Hayat normale  döndü. Kadınlar çocuklarıyla alışveriş yapıyor. Gayet canlı bir hayat görüyoruz.  Burada yıkık dökük bir Afrin ile karşılaşmadık." diye konuştu.

Yerel sahiplenmenin çok önemli olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bundan bir süre önce Afrinliler, kendi belediye  meclisini kurdu. Bunun içinde Kürtler, Türkmenler, Araplar var. Yavaş yavaş  onlara devredilmeye başlanıyor güvenlik yapıları, askeri yapıları. Tabii bir süre  sürecek Türkiye'nin burada kalışı. Öyle haftalardan bahsetmek doğru değil, o  konuda bir düzeltme yapmak isterim. Fakat dediğim gibi güvenlik kuvvetlerinin  eğitimi ve donatımına ilişkin çalışmalar son sürat devam ediyor."

Aksoy, 140 binden fazla Afrinlinin Afrin'e geri döndüğüne ve kendi  evlerine yerleşmeye başladığına işaret ederek bunun durumun normalleşmeye  başladığının en büyük kanıtı olduğunu söyledi.

Afrin'de çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Aksoy, "Tüm gücümüzle  burayı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak yabancı  gazetecileri buraya getirmemizin amacı da gerçek durumu görmeleri. Dışarıdan  bakarak belirli bir kanaate sahip olmak kolay. Fakat Türkiye'nin burada neler  yaptığını kendi gözleriyle görmelerini istedik. Terörü temizledik ve Afrinlilere  Afrin'i bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 19:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarda meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenler
    1. Çocuklarda meslek seçerken dikkat..
    2. Piknik sepeti için tarifler
    3. Suriyelilerin eczacılara saldırdığı idd
    4. Terör sevici Mahsun'un filmini..
    5. Almanya'da istifa depremi!
    6. Kınanın bilinmeyen faydaları nelerdir?
    7. Çocuklara her gün sorulması gereken..
    8. İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
    9. Fakıbaba erken seçim için tarih verdi
    10. FETÖ'nün kilit ismiydi... Cezaevinde..
    11. FETÖ'nün 'altın çocuğu' cezaevinde ölü..
    12. Terör devleti rahat durmuyor! 12..
    13. Bir kayıp çocuk vakası daha!
    14. B3 vitamininin faydaları nelerdir?
    15. Amerika'da polis şiddeti: Dünya bunu..
    16. Bolu’da fuhuş operasyonu: 6 kişi..
    17. İspanya'da bir dönem kapandı!
    18. Katil İsrail askerleri 12 yaşındaki..
    19. Brokoli kürü nasıl yapılır?
    20. Kırşehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralı
    Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
    Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!
    İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'