  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyardı: Şimdi hayata geçirmezsek savaş çıkacak
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyardı: Şimdi hayata geçirmezsek savaş çıkacak

Yeniakit Publisher
2024-07-24 16:29:00 - 2024-07-24 16:31:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyardı: Şimdi hayata geçirmezsek savaş çıkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Fidan'ın açıklamasında öne çıkanlar:

"İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız"

"Netanyahu'nun başka bir ajandası var. Filistin'de ateşkes Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor"

"İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"(PKK/YPG) Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor"

Hakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye'yle ne görüştü?
Hakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye'yle ne görüştü?

Gündem

Hakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye'yle ne görüştü?

Bakan Fidan'dan dikkat çeken Afrika açıklaması
Bakan Fidan'dan dikkat çeken Afrika açıklaması

Gündem

Bakan Fidan'dan dikkat çeken Afrika açıklaması

Türkiye, yeni rotasını çizdi! Hakan Fidan'a talimat
Türkiye, yeni rotasını çizdi! Hakan Fidan'a talimat

Medya

Türkiye, yeni rotasını çizdi! Hakan Fidan'a talimat

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23