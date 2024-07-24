Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyardı: Şimdi hayata geçirmezsek savaş çıkacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu.
Dikkat çeken ifadeler kullanan Fidan'ın açıklamasında öne çıkanlar:
"İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız"
"Netanyahu'nun başka bir ajandası var. Filistin'de ateşkes Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor"
"İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz"
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"(PKK/YPG) Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor"