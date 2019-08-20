Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye Ulusal Koalisyonu’nu kabul etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO) yeni başkanı Enes Abde ve Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO) yeni başkanı Enes Abde ve Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti.

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