Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye Ulusal Koalisyonu’nu kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO) yeni başkanı Enes Abde ve Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti.
20 Ağustos 2019 Salı 16:50
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO) yeni başkanı Enes Abde ve Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:50
YORUM YAZ