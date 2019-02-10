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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sert konuştu! "Talimatı PKK'dan alanlarla ittifak yapmıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu,"Sırtını Kandil'e dayayanlarla, talimatı PKK'dan alanlarla ittifak yapmıyoruz. Allah'tan başka bir şeyden korkmayanlarla ittifak yapıyoruz." dedi.

10 Şubat 2019 Pazar 15:10
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sert konuştu! "Talimatı PKK'dan alanlarla ittifak yapmıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti ve MHP Alanya ilçe teşkilatlarının bir restorandaki kaynaşma ve istişare toplantısında, Cumhur İttifakı'na bir seçimi kazanmak olarak bakmamak gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu ittifakı neden, niçin oluşturduğunun ve hedefinin iyi bilinmesi gerektiğinin  altını çizen Çavuşoğlu, "Dış politikada diklenmeden dik durabiliyorsanız, bunu  haklı davanızdan yapabilirsiniz ama arkanızda ciddi bir gücün olduğunu  hissederseniz, işte ülkenin milletin davasını çok daha güçlü savunursunuz." dedi.

Çavuşoğlu, bu gücü sadece AK Parti tabanında almadıklarını, yıllardır  MHP'ye gönül vermiş insanların başta Bahçeli olmak üzere desteğini gördüklerini  ve gücünü hissettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakı, cumhurbaşkanlığını kazanmak için  değil ülkenin istikrarını güçlendirmek için kurduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'nı kurarken bunu bir beka meselesi olduğunun altını çizdik. Biz  bu ittifakı kurarken davamızı ve ülkümüzü birleştirdik. Türkiye ve millet sevdasıyla birleştirdik." diye konuştu.

Önlerindeki seçimi büyük zaferlerle hep birlikte kazanacaklarını dile  getiren Çavuşoğlu, bunun milletin ve Antalya'nın zaferi olacağını söyledi.

Türkiye ve millet için daha büyük hedeflerinin olduğunu kaydeden  Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün 20 sene öncesine gidin, 10 sene öncesine gidin. Tüm zorluklara  rağmen bugün geldiğimiz nokta çok iyi ama bununla yetinir miyiz? Bu millet daha  iyisini hak etmiyor mu? O yüzden Cumhuriyetimizin 100. yılına 2023 yılına çok  güçlü bir Türkiye olarak girmek ortak davamız ve ülkümüzdür. Sadece 2023 için, 4  yıl için çalışmak da bizim için kafi değildir. Bu millet, vatan için daha büyük  vizyonlarla hedeflerle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu ittifakın pazara ya  da seçime kadar değil mezara kadar demesinin altında bu yatıyor. Bu ittifakın ne için kurulduğunu özümsemeyi teşkilatımıza, tabanımıza, vatandaşlarımıza  anlatmamız lazım.

"Türk milleti dünyanın umudu"

İttifakı bir araya getiren başka bir sebebin de ülkenin karşı karşıya  kaldığı zorluklar olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, içeride ihanet şebekelerinin  bulunduğunu, dışarının da ateş çemberi olduğunu anlattı.

Bugün Avrupa'daki Türk ve İslam karşıtlığıyla mücadele ederken Türk  milletinin dünyanın umudu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Biz ecdadımızla gurur  duyuyoruz. Görüyoruz, zillet ittifakı içinde olanlar ecdadımızı inkar ediyorlar.  Dünyanın her yerinde ecdadımızın bıraktığı eserler var. Bunlara sahip çıkmak  boynumuzun borcu değil mi? Bugün Kudüs davasına bizden başka, Türkiye'den başka  savunan var mı? Milli ve kutsal davalarımıza sahip çıkmamız lazım. Kardeş  Azerbaycan'a biz sahip çıkmazsak işgal edilmiş topraklarını tekrar azat etmek  için biz çalışmazsak kardeş Azerbaycan'a kim sahip çıkacak? Biz Orta Asya'da Türk  Konseyi ile Türk dünyasını birleştirmezsek öncülük etmezsek kim sahip çıkacak.  İşte Özbekistan ile ilişkilerimiz. Şu anda çok iyi. Diğer Türk devletleriyle de  daha da iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'nin içinde DHKP-C var, PKK'yı destekleyenler var"

Çavuşoğlu, ittifaklarının hedefinin sadece Alanya'da seçimi kazanmak  olmaması gerektiğine değinerek şehirlerine sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

Kalkınmanın yerelden başladığını ve sonra tüm ülkeye yayıldığını dile  getiren Çavuşoğlu, seçimde ittifakın önemli olduğunu söyledi.

"Hainlerle ittifak yapmadık. Biz vatanı milletini sevenlerle ittifak  yaptık. Biz ittifakımızı gururla anlatırız, gurur duyarız." diyen Çavuşoğlu,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sırtını Kandil'e dayayanlarla, talimatı PKK'dan alanlarla ittifak  yapmıyoruz. Allah'tan başka bir şeyden korkmayanlarla ittifak yapıyoruz. Onlar  varsınlar ittifakı bozmak için fitne yapsınlar. Kılıçdaroğlu işi gücü bırakmış,  güya çok akıllı, kışkırtarak, ittifakı zedeleyecek. Senin aklın çalışsaydı  zamanında SSK'yı batırmazdın. İşte kendi teşkilatların, partin bugün görüyoruz ki  teröristlere teslim. Her zaman söylüyorum, CHP'nin içinde DHKP-C var, CHP'nin  içinde PKK'yı destekleyenler var. Mahkemeye versinler, tersini söylüyorlarsa.  Açık söylüyorum ilk kez söylemiyorum 5 yıldır söylüyorum. Dün Adana'da Bahçeli  bunlara en uygun şekilde cevap verdi. Ama bunlarda yüz yok, utanılacak yüz yok."

Alanya'da MHP'li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya  Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in çok büyük eserleri hayata  geçirdiklerini ve kendilerinin de destekçisi olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, iki  belediye başkanının seçilmesiyle dayanışmaların daha da güçlü olacağını  söyleyerek, "Ayrımız gayrımız yok sevdamız Alanya, aşkımız Antalya" ifadesini  kullandı.

"Pazara kadar değil, mezara kadar"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise devletin ve  milletin bekası için hiçbir hesaba dayanmayan Cumhur İttifakı'nın, ülkenin  geleceği için yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti.

Bu birlikteliğin pazara kadar değil, mezara kadar süreceğini ifade  eden Türel, "Ülkeyi bölmek ve parçalamak için her noktada bizleri dikkatli olmaya  sürükleyen bir ortamda bizlere bir ve beraber olmak düşer. Bir ve beraber olduğunuzda Alanya ve Antalya'mızın, ülkemizin sorunlarını daha kolay  aşacağımızdan bir tereddüt yoktur." dedi.

Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti Antalya  Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Atay Uslu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu,  MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 15:10
  1. Aydın
  2. Antalya
  3. Adana
  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  5. AK Parti
  6. CHP
  7. PKK sevicileri
  8. Sert tepki
  9. Alanya

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