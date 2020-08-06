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Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'yla bugün Libya'da temaslarda bulunacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:09:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo'yla bugün Libya'da temaslarda bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'yla Libya'ya bir çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

 

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