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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif'le görüştü
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif'le görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 20:35:21 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif'le görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Çad Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mali'de görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Annadif'le Mali’de geçiş sürecini görüştük. BM Mali Misyonuna destek ve katkılarımız sürecek. Terörle mücadelede tecrübelerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.


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