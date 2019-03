Disiplinli cesur ve dirayetli! Binali Yıldırım İstanbul için bir şans

Elbette güzel ülkemin her şehri, her ilçe ve her beldesi beni ilgilendiriyor. Ancak İstanbul’u ise bir başka önemsiyorum. Çünkü, çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi dokusu ile farklı sosyal çevrelerden, dini inançlardan ve milliyetlerden gelen bireylerin oluşturduğu toplulukların bir arada yaşadığı ‘Multi Kültürel’ (Çok kültürlülük), bir yapıya sahiptir. Bu şehir, coğrafi büyüklüğü, nüfus yoğunluğu ve bütçesi bakımından birçok devlete denktir. Hatta bazı ülkelerden de büyüktür. İstanbul aynı zamanda bir üretim merkezi olması hasebiyle de yerli üretimin yanında bünyesinde uluslararası sermayenin yatırımlarını taşımaktadır. Ayrıca, ekonomik, siyasi, kültürel ve tarihi özellikleriyle de İstanbul bir dünya şehridir. Bu şehrin önemi kadar bu şehri yönetecek kadrolar da önemlidir. Bu büyük şehrin yönetimini siyasi ihtiraslara kurban edemeyiz. Bu şehri, geçmişinde siyasi ekonomik, kalkınma, alanlarında bilgi birikimi, deneyim ve tecrübesi olmayan, dev projeler, yönetmeyen, şehircilik kültürü olmayan ve uluslararası düzeyde bu özellikleri içeren vizyon ve misyon sahibi olmayan kişilere bırakılamaz, bırakılmamalı. Çünkü, bu özelliklerden yoksun kişiler bu dünya şehrini yönetemezler. Geçmişteki bazı dönemlerde deneyimsiz, beceriksiz ve başarısız kadroların İstanbul’a ve İstanbullulara çok acılar çektirmiştir. İstanbul her alanda R. Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığıyla kalkınıp gelişti ve İstanbulluların yüzü işte o dönemde gülmeye başladı. Hizmetleriyle o İstanbul’a çok şeyler kazandırdı, İstanbullular da onu o hizmetlerinden ötürü hiçbir dönemde mahcup etmedi. Yıldızı bu şehre hizmetleriyle parladı ve tüm engellemelere rağmen bu ülkenin iktidarının meşru sahibi oldu. ‘Reislikten Reis-i Cumhurluğa’ halkının desteğiyle yükseldi ve o yine halkının takdiriyle Başkan oldu. Onun bu yükseliş serüveninde İstanbul’un rolü büyüktür. Bu şehre hizmet edenler, takdir görmüş ve yükselmiştir. Çünkü bu şehir aynı zamanda manevi dünyamızın öncülerini bağrında taşımaktadır.

Yıldırım, İstanbullular ve İstanbul için bir şans

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasını yakından takip ediyorum. “Güvenli İstanbul. Dinamik İstanbul. Yeşil İstanbul. Çevreci İstanbul. Herkes İçin İstanbul. Üreten İstanbul. Kolay İstanbul. Akıllı İstanbul. Yaşayan İstanbul” ana başlıklı projeleri gerçekten İstanbul ve İstanbullular için büyük öneme haizdir. Binali Yıldırım, “yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” diyerek İstanbulluları ‘hizmet odaklı’ oy kullanmaya davet ediyor. Çünkü o, Başkan Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde (1994 yılında) İDO Genel Müdürü olarak İstanbul’a hizmete başlamıştı. İstanbul’da gerçekleştirilen en büyük ulaşım ve alt yapı projelerinin gerçekleşmesine öncülük etmişti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olduğunda çekirdek kadroda yer alan Binali Yıldırım, 12 sene süren Ulaştırma Bakanlığı gibi önemli bir görevi başarıyla temsil etti. Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki Türk hükümetlerinde ülkenin hayat damarları kabul edilen tarihi dev projelerin hayata geçirilmesini yöneten ve yönlendiren isim oldu.

Başarılı siyasi yükselişini AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak taçlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde "Başbakanlık" yürürlükten kaldırıldı. Son Başbakan Binali Yıldırım döneminde, dünyadaki 10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de gerçekleştirildi. ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilince de Binali Bey TBMM Başkanı oldu. Kısacası o, ülkemizin kalkınmasının önünü açan dev projelerin mimarı olarak milletimizin takdirini kazanmış duayen bir siyasetçidir.

Cesur, disiplinli ve dirayetli

Sayın Binali Yıldırım, tevazu, samimiyet ve güven ile uzlaşmacı olduğu kadar, ciddi, disiplinli ve dirayetli bir kişiliğe sahiptir. ‘15 Temmuz-FETÖ ihanet kalkışması’na karşı cesur tavrıyla o alçak teşebbüsün engellenmesine önemli katkısı olmuştur. Halkımız o hain işgal kalkışmasını ilk ondan öğrenmişti. Onun dirayetli tavrı ve cesaretli çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın çağrısıyla halkımız harekete geçti ve o ihanet bertaraf edildi. Sayın Yıldırım’ın o ilk uyarısı ve Cumhurbaşkanımızın halkımıza çağrıları olmasaydı netice çok daha faklı olabilirdi.

Cumhur İttifakı milletimizin teminatıdır

Seçim kampanyası çerçevesindeki programlarını sürdüren Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gittiği her ilçede Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP teşkilatlarını ziyaret ederek parti temsilcileri ve taraftarlarıyla hasbihal etmeyi ihmal etmiyor. Aynı şekilde MHP ve ülkücü kuruluşlar Binali Bey’in seçim kampanyasına destek veriyorlar. Binali Yıldırım, AK Parti ve MHP’lilere "Birbirimizin hasmı değil hısmıyız" diyerek birbirlerini kabullenmeleri, birilerinin oyununa düşmemeleri konusunda uyarılarını tekrarlıyor. Sayın Yıldırım, "Cumhur İttifakı, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisinin ittifakıdır. Bu ittifak milletimizin teminatıdır. Bu ittifak 15 Temmuz ruhunu yansıtır. Bu ittifak Yenikapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı demek tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan demektir. Cumhur İttifakı demek terör karşısında dimdik durmak demektir. Türkiye'nin ülkesiyle, milletiyle bağımsızlığını savunmak demektir” şeklinde ittifakın vizyon ve misyonunu dile getiriyor.

İstanbulluları en güzel o temsil eder

İstanbul için düşünmek ve doğru bir karar verilmesi mukaddes bir mükellefiyettir. Tercih hatası yapılmaması, beceri ve başarılarıyla layık olan dururken, şimdiye kadar hiçbir başarı öyküsü olmayanların vaatlerine siyasi taassupla destek verilmesi bu şehre ve bu şehrin halkına haksızlık olur. Çünkü bu şehri aziz kılan özel özellikler söz konusudur. Bu şehir ihmal ve yanlışları affetmez. Bu şehri yönetmeye talip olan başkan ve kadrolar bu özelliklerin kıymetini bilmeli ve o değerleri yaşatma azmi ve gayreti için projeleri olmalıdır. Tecrübeli varken partizanlık gibi bir duyguyla onu ıskalamak büyük kayıp ve çok büyük yanlış olur. Diğer bir ifadeyle; layık olan dururken şu veya bu taassupla layık olmayana itibar edilmemeli. Tercih hatası bu dünya şehrine ve onun güzel insanlarına haksızlık edilmiş olur. “Yalan ve yalancılardan nefret ederim” diyen Sayın Yıldırım, cesur, ayrıca hem cömert hem de mertliğiyle tanınır. Kolay kolay söz vermez, ancak verdiği sözler ve aldığı kararlardan asla taviz vermez. Bu güzel hasletleriyle Sayın Binali Yıldırım, İstanbul’a başkan olmayı hak ettiğini düşünüyor ve destekliyorum. Çünkü, İstanbul’u seviyor ve bu güzel dünya şehrinin en iyi şekilde yönetilmesi ve temsil edilmesini istiyorum. İnanıyorum ki seçim, Binali Yıldırım’ın zaferiyle sonuçlanacak. …Ve inanıyorum ki; İstanbullular en iyisini ve en doğru tercihi yapacakları inancında olduğum içindir ki; tahmin ve tespitlerimde yanılmayacağımı düşünüyorum. Hiç şüphesiz, her şey seçim akşamı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ancak bazı sonuçları tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok, “Cumanın gelişi perşembeden bilinir” gerçeğinden hareketle tespitlerimi şimdiden paylaşmış oldum.