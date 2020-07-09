Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Ticaret Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 27,6 puan azaldı. İkinci çeyrekte 111,1 olan endeks, üçüncü çeyrekte 83,5 seviyesine geriledi. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 39,8 puan azaldı.

İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan 100’ün üzerinde gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ile ihracat sipariş beklentisi sorularına ait endeksler ihracat beklentisi endeksini pozitif etkilerken, 100’ün altında gerçekleşen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi sorularına ait endeksler negatif etkiledi.

İthalat Beklenti Endeksi

2020'nin üçüncü çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise ikinci çeyreğe kıyasla 5,9 puan azalarak 82,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 5,8 puan azaldı.

İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan 100’ün üzerinde gerçekleşen ithalat beklentisi (gelecek 3 ay) ile ithalat birim fiyatı beklentisi (gelecek 3 ay) sorularına ilişkin endeksler, ithalat beklenti endeksini pozitif etkilerken, 100’ün altında gerçekleşen şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve ithalat sipariş düzeyi (son 3 ay) sorularına ilişkin endeksler negatif etkiledi.