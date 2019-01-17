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"Dış güçler tarafından destekleniyorlar"

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, terör örgütü Boko Haram'ın "kesinlikle" dış güçler tarafından desteklendiğini ifade etti.

17 Ocak 2019 Perşembe 14:28
"Dış güçler tarafından destekleniyorlar"

Başkent Abuja'da başkanlık seçimi kapsamında düzenlenen programda konuşan Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, Boko Haram ile mücadele konusunda, ülkesinin ordusunun teröristleri tamamen ortadan kaldırabilmesi için daha fazla silah ve ekipmana ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Dış güçler tarafından destekleniyor"

Buhari, "Boko Haram örgütü kesin olarak dış güçler tarafından destekleniyor." dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Boko Haram'ın askeri üslerle birlikte sivil yerleşim yerlerine de saldırdığını ve bu nedenle on binlerce insanın göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:28
  1. Abuja
  2. Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari
  3. Boko Haram

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