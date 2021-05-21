Dış cephe büyük onarım işi yaptırılacak
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre dış cephe büyük onarım işi yaptırılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Söke Orman İşletme Şefliği İdare Binası Dış Çephe Büyük Onarım Yapımı işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.
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