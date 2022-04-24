Diş beyazlatma nasıl yapılır? İbrahim Saraçoğlu'ndan diş beyazlatma yöntemleri

Ağız ve diş sağlığımıza dikkat ettiğimiz halde günlük yediğimiz ve içtiğimiz besinler dişlerimizin sararmasına sebep olabilir. Bu durum gülüşümüzü bile etkiler. En güzel gülüş bembeyaz dişlerle gerçekleşir. Evde doğal yöntemlerle diş beyazlatmak mümkün. Diş beyazlatma yöntemlerini düzenli uyguladığınızda 4 - 6 ton arası renk farkı olacağını göreceksiniz. Eğer " evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir, doğal diş beyazlatma nasıl yapılır " merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

İbrahim Saraçoğlu’nun bildirdiği doğal diş beyazlatma yöntemleri

İbrahim Saraçoğlu diş beyazlatmak için doğal olan yöntemleri tercih edilmesini pahalı ve bilinmeyen yöntemleri asla dişlerinde uygulanmaması gerektiği söyledi, Diş sararmasının en büyük sebebi diş taşıdır. İşte İbrahim Saraçoğlu Diş beyazlatma yöntemlerin en etkili 2 yöntemini katıldığı programda izleyiciler ile paylaştı. Bu yöntemler hem doğal ve hemde sağlıklıdır. İşte İbrahim Saraçoğlu diş beyazlatma yöntemleri

Çilek ile diş beyazlatma: 2 yada 3 adet çilek ezilerek püre haline getirilir. Püre haline gelen çilekler diş fırçasına sürülür ve bununla dişler fırçalanır. Bu diş beyazlatma kürünü düzenli olarak yaptığınızda kısa sürede etkisini göre bilirsiniz. İbrahim Saraçoğlu diş beyazlatma için normal çileğin yanında dağ çileği ile bu işlemi uygulayabileceğinizi söyledi.

Adaçayı ile Diş Beyazlatma: İbrahim Saraçoğlu diş bakımı için diş macunun yerine demlenmiş adaçayı kullanıyor. Adaçayı ile dişleri fırçalamak ayrıca adaçayı ile ağzı gargara yapmak dişleri beyazlaştırırken, diş plakaların oluşumunu engeller ve daha sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmanızı sağlar

Kekik ile Diş Beyazlaştırma: Doğal kekik ile diş eti çekilmesi ve diş beyazlatma yaparak daha sağlıklı dişlere sahip olabilirsiniz. Aktarlardan kapalı olarak alacağınız kekik ile diş eti çekilmesi ve diş beyazlatma işlemi için kullanabilirsiniz.

Malzemeler

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay bardağı su

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Yukarıda saydığımız malzemeleri 5 dakika kaynadıktan sonra ılıması için dinlendiriyoruz. Daha sonra ise bu kekik suyunu süzüp diş fırçası ile dişlerimizi fırçalıyoruz. Fırçalama işlemini günde 3 defa yapılmalıdır. Kısa sürede diş eti çekilmesi sorununuzdan kurtulabilirsiniz.

İbrahim Saraçoğlu: Çilek ezilerek fırçanın üzerine diş macunu gibi konur ve çilekle dişler fırçalanır. Diş macunu yerine çileği kullanacaksınız. Düzenli olarak bir ay kadar bu şekilde her akşam kullanınız.