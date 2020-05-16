Diriliş Eruğrul ve Kuruluş Osman yapımcısından yeni proje

Kariyeri süresince Türk Dünyası’nda pek çok albüme imza atan, ''Dombra'' enstrümanını dünya ile tanıştıran, gerek melodi gerekse sözleriyle yüreklere dokunan Arslanbek Sultanbekov, Yunus Emre ''Yalan Dünya'' isimli eserini yorumlamak için kamera karşısına geçti. Türk dizi ve film sektörüne uluslar arası yapımlar kazandıran Mehmet Bozdağ tarafından kurulan Bozdağ Film Müzik Evi prodüksiyonuyla, ülkemizdeki etnik müziğinkurucusu ve ‘Çağımızın Dede Korkut’u olarak nitelendirilen Arslanbek Sultanbekoc için klip çekildi.

Yunus Emre’nin ''Yalan Dünya'' isimli eserini yorumlayan Arslanbek Sultanbekov’un kendine has yorumunun dinleyicilerle buluştuğu klibin çekimleri Mimar Sinan’ın son eseri olan Valide-i Atik Külliyesi’nde yapılarak yönetmenlik koltuğunda ise usta yönetmen Kamil Aydın oturdu.



Öte yandan gerçekleştirilen bu çalışmada, Dede Korkut Destanları’nda bulunan, şimdiki kemanların atası sayılan ve telleri orijinal at kılından imal edilen ‘Kıl Kopuz’undan yararlanıldı. Bununla beraber Türk Dünyasının efsanevi bestekar ve yorumcusu,Arslanbek Sultanbekov’a klibinde; dombra, ney, davul, ud gibi Türk etnik enstürmanları ve modern enstrümanlar keman, gitar ve perküsyonlarla değerli saz ustaları eşlik etti.



Türkiye ve Türk dünyasının önemli yorumcuları ve eserlerini uluslar arası platforma taşımayı amaçlayan Bozdağ Müzik Evi'nin Arslanbek Sultanbekov' yaptığı albüm, Apple Music, Spotify, Fizy, Google Play Music başta olmak üzere 200’den fazla dijital mecrada müzikseverlerin beğenisine sunuldu.