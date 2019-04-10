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Diriliş Ertuğrul’un Bamsı Beyrek’i olan Nurettin Sönmez kimdir nerelidir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karekterlerinden biri olan ve Ertuğrul Bey’in en sadık olan Kayı Obası’nın alp başısı Bamsı Beyrek karekterine hayat veren Nurettin Sönmez’in Diriliş Ertuğrul’da ölüp ölmeyeceği günün en çok aranan konuların başında gelirken, Bamsı Beyrek yani Nurettin Sönmez’in hayatı da araştırılıyor. Tatar Ramazan’da Ulvi, Osmanlı’da Derin Devlet dizisinde Gaddar Ali karekteriye izleyicilerin karşısına çıkan Nurettin Sönmez kimdir? Nurettin Sönmez nereli ve kaç yaşında? Nurettin Sönmez hangi dizilerde oynadı? İşte Bamsı Beyrek-Nurettin Sönmez’in hayatı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 19:29
Diriliş Ertuğrul’un Bamsı Beyrek’i olan Nurettin Sönmez kimdir nerelidir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karekterlerinden biri olan ve Ertuğrul Bey’in en sadık olan Kayı Obası’nın alp başısı Bamsı Beyrek karekterine hayat veren Nurettin Sönmez’in Diriliş Ertuğrul’da ölüp ölmeyeceği günün en çok aranan konuların başında gelirken, Bamsı Beyrek yani Nurettin Sönmez’in hayatı da araştırılıyor. Tatar Ramazan’da Ulvi, Osmanlı’da Derin Devlet dizisinde Gaddar Ali karekteriye izleyicilerin karşısına çıkan Nurettin Sönmez kimdir? Nurettin Sönmez nereli ve kaç yaşında? Nurettin Sönmez hangi dizilerde oynadı? İşte Bamsı Beyrek-Nurettin Sönmez’in hayatı.

TRT televizyonunda reyting rekorları kıran  Diriliş Ertuğrul dizisinde, Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Nurettin Sönmez kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

Nurettin Sönmez kimdir?

24 Temmuz 1978 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez,  eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır.

Şimdilerde TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 1.85 metre boyunda, 90 kilo ve Aslan burcudur.

Nurettin Sönmez bu sıralara Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alıyor.

Nurettin Söznmez’in rol aldığı diziler ve filmler:

2014-2018 – Diriliş Ertuğrul (Bamsı Beyrek) (TV Dizisi)

2013 – Tatar Ramazan 2. Sezon (Ulvi) (TV Dizisi)

2013 – Osmanlı’da Derin Devlet (Gaddar Ali) (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (Branko Brekoviç) (TV Dizisi)

 

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 19:29
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