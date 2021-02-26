  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü böyle kutladı
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü böyle kutladı

Kuruluş Osman dizisinde Abdurrahman Gazi karakterini oynayan Celal Ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 11:00:00 -
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü böyle kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaşı, Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle kutlandı.

Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

"İyiki doğdun Reis"

Diriliş Ertuğrul ve devamı olan Kuruluş Osman dizisinde Abdurrahman Gazi karakterini oynayan Celal Ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"İyiki doğdun Reis" ifadesini kullanan ünlü oyuncunun Twitter paylaşımı şu şekilde:

İyiki doğdun Reis. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Allah sağlıklı hayırlı ömrüler versin. Hayırlı Cumalar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadar alçalmayın bari! Sözcü ve Cumhuriyet'ten skandal manşet
Gündem

Bu kadar alçalmayın bari! Sözcü ve Cumhuriyet'ten skandal manşet

"Çılgın Sedat" olarak bilinen Sedat Kapurtu'nun evinin yanmasını fırsat bilen CHP yandaşı Cumhuriyet ve Sözcü Saadet Partililere saldırdı. E..
Oy oranları yüzde 2 bile değil: Gelecek Partisi'nden güldüren çağrı!
Siyaset

Oy oranları yüzde 2 bile değil: Gelecek Partisi'nden güldüren çağrı!

Kamuoyu araştırmalarında oy oranı yüzde 2'yi bile göremeyen Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AK Parti iktidarına er..
Erdoğan'ın market talimatı sonrası dikkat çeken fiyat açıklaması
Ekonomi

Erdoğan'ın market talimatı sonrası dikkat çeken fiyat açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı market sayısı yıl sonuna kadar 500 şubeye kadar çıkarı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay