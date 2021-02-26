Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü böyle kutladı
Kuruluş Osman dizisinde Abdurrahman Gazi karakterini oynayan Celal Ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaşı, Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle kutlandı.
Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.
"İyiki doğdun Reis"
Diriliş Ertuğrul ve devamı olan Kuruluş Osman dizisinde Abdurrahman Gazi karakterini oynayan Celal Ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"İyiki doğdun Reis" ifadesini kullanan ünlü oyuncunun Twitter paylaşımı şu şekilde:
İyiki doğdun Reis. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Allah sağlıklı hayırlı ömrüler versin. Hayırlı Cumalar.