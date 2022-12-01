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Medya Diriliş Ertuğrul sonrası dikiş tutturamadı!
Medya

Diriliş Ertuğrul sonrası dikiş tutturamadı!

Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan, yeni dizisi Çöp Adam ile beklentileri karşılayamadı. Dizinin dün yayınlanan bölümü totalde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı

Yeniakit Publisher
2022-12-01 17:49:00 - 2022-12-01 17:50:10
Diriliş Ertuğrul sonrası dikiş tutturamadı!

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam, O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam dizileri ekranlardaki yerini aldı. Dizilerin reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Polonya Arjantin Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Polonya Arjantin Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

KURULUS OSMAN ATV
ESRA EROL'DA ATV
ATV ANA HABER ATV
POLONYA-ARJANTIN FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
KURULUS OSMAN (OZET) ATV
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
MASTERCHEF TURKIYE TV8
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
COP ADAM STAR TV
O KIZ KANAL D 

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