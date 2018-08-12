0553 313 94 23

''Direnirsek kazanırız''

Eski Türkiye gibi karşısında el pençe divan duran liderler isteyen ABD, “diklenmeden dik duran” Başkan Erdoğan’a boyun eğdirmek için son çare olarak ekonomik yaptırım kartını masaya sürdü. Akit’e konuşan siyasiler ve uzmanlar; küresel haydut ABD’nin ambargo salvolarına direnirsek mutlak zaferin bizim olacağına işaret ettiler.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:31
''Direnirsek kazanırız''

Türkiye’nin dünya siyasetinde artan etkinliğini hazmedemeyen ve oyun kurucu rolünü kabullenemeyen ABD, ülkemize karşı büyük bir ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Terör örgütlerinin organize saldırılarından ve tasmasını elinde tuttuğu FETÖ’nün darbe girişimlerinden umduğunu bulamayan ABD, ambargo kartını masaya sürdü. Ülkemizi eski Türkiye zanneden ve önünde el pençe divan duracak liderler bekleyen ABDBaşkan Erdoğan’ın kararlı duruşunu bozmak için peşi sıra yaptırımlar uygulamaya başladı. Konu ile ilgili Akit’e konuşan siyasiler ve uzmanlar, Türkiye’nin bu mücadeleden de galip çıkacağını belirttiler.

TEHDİTLE YOL ALAMAZLAR

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türk milletinin ABD’nin ambargo tehditlerine boyun eğmeyeceğini belirterek, “ABD bu tehditlerle yol alamaz. Bizi teslim alamaz ve diz çöktüremez” şeklinde konuştu.

ABD’nin Türk milletini tanımadığını kaydeden Turan, “15 Temmuz da milletimizin gösterdiği destansı duruştan yeteri kadar ders alamamışlar. Bizler tarih boyunca da her türlü sıkıntıya göğüs gerdik. Akabinde de destanlar yazdık. Direne direne varoluşumuzu kazandık. O büyük milletin evlatlarıyız. Bu tarz ucuz tehditlerle bize diz çöktüremezler. Başaramayacaklarını da yakın zamanda anlayacaklar” ifadelerini kullandı.

DİRENİŞ ŞUURUNA SAHİBİZ

Türk ekonomisinin sağlam temeller üzerine yükseldiğini vurgulayan Turan, “Uzun vadede bu yaptırımların bize hiçbir etkisi olmayacak. Dolarla, ekonomik ambargolarla bize zarar veremezler. ABD’nin takındığı tavır uluslararası hukuka aykırı” dedi.

Büyük Şeytan Amerika’ya karşı sağlam bir duruş sergilemek gerektiğine vurgu yapan Hasan Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu yaptırımlar bizi daha fazla birbirimize kenetliyor. Biz millet olarak bu tarz zorluklardan büyük imkanlar çıkartabilecek şuura sahibiz. ABD hiçbir zaman amacına matuf olamayacaktır. Direneceğiz ve yine kazanacağız.” 

DİRENECEĞİZ VE BAŞARACAĞIZ

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmet Akgül, ABD’nin yaptırımlarının bu millete zarar vermeyeceğini belirterek, “ABD’nin tavrı kabul edilebilir bir şey değil. Tanklara karşı bedenin siper eden bir Anadolu insanı var. Bin yıllardır bir devlet geleneği hamuruyla yoğrulmuş, bağımsızlığına düşkün, başka yerden gelecek komutlarla hareket etmeyen bir millet var karşımızda. Devletin hafızası millette saklı. Ne zaman bir tehlike söz konusu olsa milletin koruma ve kollama refleksi devreye giriyor” dedi.

Türkiye’nin kararlı bir duruş sergilediğini kaydeden Akgül, “Ülkemiz ABD’nin bu tavrına gerekli cevabı veriyor. Milletimiz finansal darbe girişimine karşı da gerekli cevabı veriyor. Direneceğiz ve başaracağız” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 11:31
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. FETÖ
  4. Başkan Erdoğan
  5. Akit
  6. AK Parti
  7. Hasan Turan
  8. Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi
  9. Ahmet Akgül

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    1. Akıllı telefon kullananlar dikkat!..
    2. Uşak Belediyesi’nden ABD’ye sosyal..
    3. Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    4. ASİM’den anlamlı çağrı: Gelin bir olalım
    5. Vahşet! Yüzü yakılan küçük köpek tek..
    6. AGD’den 'Cuma Vakti' taktiri
    7. Bunun adı namussuzluk! ABD medyasından..
    8. ABD’ye karşı bir yıllık maaşını..
    9. İYİ Parti GİK ve MDK üyeleri kimler..
    10. Azim ve ümidin yazarı, tek parmağıyla..
    11. Meslek lisesi mezunu genç, kendi..
    12. Burkina Faso da FETÖ tehlikesinin..
    13. İzmir'de korkunç kaza! İkisi de..
    14. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan..
    15. ''Direnirsek kazanırız''
    16. Yola inen dev Geyik sürücüleri korkuttu!
    17. Badou Ndiaye kadro dışı kaldı
    18. Büyükbaş kurbanlık fiyatları 7 bin..
    19. İyi Parti tiyatrosu! Akşener: Nerede..
    20. FETÖ’cülerden temizlenen Koza’da rekor..
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar