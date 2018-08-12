''Direnirsek kazanırız''

Türkiye’nin dünya siyasetinde artan etkinliğini hazmedemeyen ve oyun kurucu rolünü kabullenemeyen ABD, ülkemize karşı büyük bir ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Terör örgütlerinin organize saldırılarından ve tasmasını elinde tuttuğu FETÖ’nün darbe girişimlerinden umduğunu bulamayan ABD, ambargo kartını masaya sürdü. Ülkemizi eski Türkiye zanneden ve önünde el pençe divan duracak liderler bekleyen ABD, Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşunu bozmak için peşi sıra yaptırımlar uygulamaya başladı. Konu ile ilgili Akit’e konuşan siyasiler ve uzmanlar, Türkiye’nin bu mücadeleden de galip çıkacağını belirttiler.

TEHDİTLE YOL ALAMAZLAR

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türk milletinin ABD’nin ambargo tehditlerine boyun eğmeyeceğini belirterek, “ABD bu tehditlerle yol alamaz. Bizi teslim alamaz ve diz çöktüremez” şeklinde konuştu.

ABD’nin Türk milletini tanımadığını kaydeden Turan, “15 Temmuz da milletimizin gösterdiği destansı duruştan yeteri kadar ders alamamışlar. Bizler tarih boyunca da her türlü sıkıntıya göğüs gerdik. Akabinde de destanlar yazdık. Direne direne varoluşumuzu kazandık. O büyük milletin evlatlarıyız. Bu tarz ucuz tehditlerle bize diz çöktüremezler. Başaramayacaklarını da yakın zamanda anlayacaklar” ifadelerini kullandı.

DİRENİŞ ŞUURUNA SAHİBİZ

Türk ekonomisinin sağlam temeller üzerine yükseldiğini vurgulayan Turan, “Uzun vadede bu yaptırımların bize hiçbir etkisi olmayacak. Dolarla, ekonomik ambargolarla bize zarar veremezler. ABD’nin takındığı tavır uluslararası hukuka aykırı” dedi.

Büyük Şeytan Amerika’ya karşı sağlam bir duruş sergilemek gerektiğine vurgu yapan Hasan Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu yaptırımlar bizi daha fazla birbirimize kenetliyor. Biz millet olarak bu tarz zorluklardan büyük imkanlar çıkartabilecek şuura sahibiz. ABD hiçbir zaman amacına matuf olamayacaktır. Direneceğiz ve yine kazanacağız.”

DİRENECEĞİZ VE BAŞARACAĞIZ

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmet Akgül, ABD’nin yaptırımlarının bu millete zarar vermeyeceğini belirterek, “ABD’nin tavrı kabul edilebilir bir şey değil. Tanklara karşı bedenin siper eden bir Anadolu insanı var. Bin yıllardır bir devlet geleneği hamuruyla yoğrulmuş, bağımsızlığına düşkün, başka yerden gelecek komutlarla hareket etmeyen bir millet var karşımızda. Devletin hafızası millette saklı. Ne zaman bir tehlike söz konusu olsa milletin koruma ve kollama refleksi devreye giriyor” dedi.

Türkiye’nin kararlı bir duruş sergilediğini kaydeden Akgül, “Ülkemiz ABD’nin bu tavrına gerekli cevabı veriyor. Milletimiz finansal darbe girişimine karşı da gerekli cevabı veriyor. Direneceğiz ve başaracağız” ifadelerini kullandı.