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Diplomat nedir diplomatlar ne iş yapar?

Erbil'e düzenlenen silahlı saldırı sonrası bir diplomatın şehit olduğu haberi geldi. Bu kahreden haberin ardından birçok vatandaş diplomat nedir, diplomat ne iş yapar görevleri neler sorusu merak ediliyor. Peki diplomat nedir diplomatlar ne iş yapar?

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:55
Diplomat nedir diplomatlar ne iş yapar?

Erbil'e düzenlenen silahlı saldırı sonrası bir diplomatın şehit olduğu haberi geldi. Bu kahreden haberin ardından birçok vatandaş diplomat nedir, diplomat ne iş yapar görevleri neler sorusu merak ediliyor. Peki diplomat nedir diplomatlar ne iş yapar?

Diplomat Nedir?

Diplomat, dış politikayla uğraşmakta olan ve ülkesini yurtdışında temsil ederek ülkeler arası iyi ilişkiler kurmasını sağlamak için çalışmakta olan kişilerdir. Diplomatlar, vatandaşların hakkı ve çıkarlarını gözeterek yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek maksadıyla Dışişleri Bakanlıklarına bağlı olarak atanırlar.

Diplomatların Görev ve Sorumlulukları: Diplomatlar, hükümet tarafından belirlenen esaslara uygun bir şekilde dış politika hamlelerinde bulunur ve yabancı devletlerle ilişkiler yürütürler. Yabancı devletler, temsilcilikleri ve temsilcilerle uluslararası örgüt ve ilgili bakanlıklarla görüşme yapar ve bu görüşme sonucunda uluslararası anlaşmaları diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde olarak gerçekleştirirler.

Diplomatlar; bakanlık düzeyinde ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyetleri ve ilişkilerinin devletin dış politikasıyla uygun olmasını sağlamakla görevlidir. Mali, ekonomik ve diğer konulara ilişkin kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmesi amaçlanan dış ilişki ve görüşmeler dış politikaya uygun olarak yürütülmelidir. Bu bağlamda yabancı devletler ile uluslararası kuruluşlarda temsil işleri konusunda yetkili makam sıfatını taşırlar.

Nasıl diplomat olunur?

Türkiye’de diplomat olarak görev yapabilmek için yükseköğrenim kurumlarında siyasal bilgiler, iktisat, İİBF, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi, ekonomi, hukuk vb. bölümlerden mezun olunması gerekmektedir. Diplomat kimseler yurtdışında görev yapacaklarından yabancı dilinin de çok iyi olması gerekiyor.

Diplomatlar Ne Kadar Maaş Alırlar: Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapmaya başlayan yeni bir kamu personeli ortalama olarak 4 bin TL maaş almaktadır. Ancak kıdemi artan personelin alacağı maaşlar 10 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:55
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