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Gündem Dini değerleri aşağılayan şiir okumuştu: O öğretmen görevine iade edildi
Gündem

Dini değerleri aşağılayan şiir okumuştu: O öğretmen görevine iade edildi

Gaziantep'te 10 Kasım töreninde dini değerleri aşağılayan bir şiirin okunmasının ardından gelen tepkiler üzerine açığa alınan öğretmen ve müdür, görevine iade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 12:48:00 -
Dini değerleri aşağılayan şiir okumuştu: O öğretmen görevine iade edildi

Merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’ndeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, 10 Kasım dolayısıyla bir tören düzenlenmiş, törende kürsüye çıkan okul öğretmeni S. A, Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve İslam'ın şiarlarına hakaretlerin yapıldığı "Yıkın Heykellerimi" adlı şiiri okumuştu.

Konunun sosyal medyaya düşmesinin ardından Müslüman kamuoyu büyük tepki gösterdi. Müslümanlar, Gaziantep’in Kurtuluşu mücadelesinde bu toprakların İslam beldesi kalması için sömürgeci Fransa tarafından aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 6 bini aşkın kişinin şehit edildiğini hatırlatarak, böyle bir beldede İslam'ın şiarlarına hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

Tepkilerin ardından Gaziantep Valisi Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitkâmil Vicdan Ahmet Güner Ortaokulunda okunduğu iddia edilen ve açıkça dini değerleri aşağılayan ‘şiir’ konusunda soruşturma açılmıştır. İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir.” açıklamasında bulunmuştu.

Açılan soruşturmanın ardından şiiri okuyan öğretmen S. A. ve okul müdürü S. Ç. başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.

CHP şiiri savundu!

Öğretmen ve okul müdürünün açığa alınmasının ardından CHP Gaziantep İl Başkanlığı başta olmak üzere Eğitim-İş Sendikası ve her fırsatta İslam’ı, değerlerini ve Müslümanları hedef gösteren ve iftira atan bazı medya kuruluşları da şiiri ve şahısları sahiplendi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar'ın yazılı açıklama ile Eğitim İş Sendikasının ise basın açıklaması ve baskıları sonucu soruşturmada geri adım atıldı.

Baskıların ardından okul müdürü ile birlikte öğretmenin görevlerine iade edildikleri öğrenildi.

Eğitim İş Sendikası da "üyemiz Serap öğretmen, örgütlü mücadelemizin gücüyle görevine iade edildi" ifadeleriyle bunu duyurdu.

Sendika, şiiri de sahip çıkarak İslam'a hakaretlerin yapıldığı şiiri, "Atatürk devrimlerini öven şiir" olarak göstermeye çalıştı.

Bununla da yetinmeyen sendika, İslam'a hakaretin yapılmasını haberleştiren medya ve şahıslara iftira atarak bunların,  "Serap öğretmeni hedef göstererek Cumhuriyet karşıtı linç girişimi yaratmaya" çalıştığını savundu ve "suç duyurusunda" bulunacaklarını belirtti. (İLKHA)

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Yorumlar

Vay arkadaş

Ey gidi. Şimdi tersı olsa idi sittin sene beklerdi. Manevi değerleri aşağıla hiç bir şey olmasın yazık.
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