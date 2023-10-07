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Dünya Dinamitle aynı anda patlatılan binalar yerle bir oldu
Dünya

Dinamitle aynı anda patlatılan binalar yerle bir oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-07 18:58:00 -
Dinamitle aynı anda patlatılan binalar yerle bir oldu

Depremin vurduğu Hatay’da 10 bina dinamitle patlatılarak aynı anda yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentte dinamitle patlatma yönteminin hayata geçirilmesiyle yıkım çalışmaları hız kazandı. Enkazın büyük çoğunluğunun kaldırıldığı Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde bulunan çok katlı 10 bina aynı anda dinamitle patlatıldı. Yıkım, sorunsuz olarak gerçekleştirilirken vatandaşlar yıkım anını çevrede bulunan kamyonların üzerine çıkarak meraklı gözlerle izledi.

Deprem öncesi 20 yıllık birikimiyle aldığı evinin yıkılacağının aklının ucundan geçmediğini belirten Seyfettin Yetken, "Evim yıkıldı, 500 bin TL’ye satın almıştım. Değeri 3-3 buçuk milyondu. Kesinlikle böyle bir yıkım aklıma gelmezdi. Bu evde benim 20 yıllık emeğim vardı. Şu anda ağlamak üzereyim” dedi.

Yıkımda bin 569 kilogram dinamit kullandıklarını belirten İnşaat Mühendisi Hasan Türkmen, "10 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Başarılı bir yıkım gerçekleştirdik. Antakya’yı eski haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bin 569 kilogram patlayıcı dinamit kullandık” ifadelerini kullandı.

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