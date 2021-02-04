Din, sapıklığı lanetliyor

Taha Emre Özdemir İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan çirkinliğe ilişkin gazetemize açıklama yapan Fıkıhçı Dr. İhsan Şenocak, Müslümanlara eşcinsel sapkınlık hakkında çok önemli uyarılarda bulundu. Erkek ve kadının Cenab-ı Allah tarafından farklı fıtratlarla yaratıldığını vurgulayan Şenocak, şunları dile getirdi: “Allah Azze ve Celle erkekte ona özel ses, duygu, davranış, heyecan ve yöneliş yarattı. Kadını da erkeğe nisbetle daha zarif, daha latif, daha duygusal olma husûsiyetleriyle donattı. Kız çocuklarının oyunları bile erkeklerin oyunlarından farklıdır.” Anne ve babaların çocuklarının yetişmesinde büyük sorumluluk sahibi olduğunu belirten Dr. Şenocak, “Aile, çocuklardaki bu fıtrî farklılığı önce himâye etmeye sonra da eğitimle aslına uygun bir şekilde geliştirmeye memurdur” diye konuştu.

Sapıklığa katkıda bulunma!

LGBTİ’li azgınlara müsaade eden herkesin helak sürecine katkıda bulunduğunu vurgulayan Şenocak, şunları anlattı: “Alenen tel’in edilmesi gereken onursuz ilişkileri, ‘Allah ve Rasul düşmanları ne der?’ endişesiyle ‘serbest ilişkiler’ terkibiyle tenkid eden bir irâde elbetteki bu ahlaksızlık tûfânında Nuh’un Gemisi olamaz. Hayvanlar âleminde dahi görülmeyen bu ameliyeden gençliği ondan nefret edecek bir ruh mikyasında yoğuramaz. Milletleri kemirip yok eden mânevi hastalıklar için de vaktinde önlem alınmaz; âlimler, mütefekkirler îkaz edici açıklamalar yapmazlarsa sükûtlarıyla helak sürecine katkıda bulunurlar.”

Zina serbestliğine ne demeli

Zinanın suç olmaktan çıkarılmasının büyük bir hata olduğunu belirten İhsan Şenocak, şöyle devam etti: “İnsan hayatından evlenme kavramını çıkaran ‘serbest ilişki’ terkibi esasında, erkeğin de kadının da dilediği zaman dilediği birisiyle birlikte olmasını normal kabul eden, insanı hayvanlar âlemine mahkûm eden bir zihniyetin ürünüdür. Serbest ilişkinin eşcinsellik boyutu ise ‘Belhüm adal’dan daha aşağı bir hayata savrulma hâlidir. Allah Rasulü’nün kalbi diri tutan izini bu toplumdan çekip çıkardığınızda geriye iffetsiz ve gayesiz bir insan kalır. Bir el, insanın tarihini, hayvanın tarihiyle birleştiriyor. Cinsiyet eşitliği ve serbest ilişkiler masalı insanın maymunlaştırılarak tarihten silinmedir. Dişini tırnağına takan, çalışan, aile olan, çocukları için her nev’i fedâkarlığa katlanan, onları okutup yarınlara hazırlayan bir baba ya da anne için erkek evladından, ‘Ben bir erkekle beraber olmak istiyorum’ ya da kız çocuğundan, ‘Kız arkadaşımla eş olacağım’ sözünü duymaktan daha kahredici bir ifade olabilir mi? İnancı ya da ideolojisi ne olursa olsun hangi ebeveyn böyle bir ifade karşısında ayakta durabilir? Cinsiyet eşitliği diyenler ya da devletin ve milletin imkanlarıyla belediyelerden LGBTİ’yi selamlayanlar gençliği böyle bir felakete çağırıyor.

Batı’nın sonu helaktır

“Gece gelince gündüz zâil olur, Bâtıl hâkim olunca Hak başka bir diyara hicret eder. İffetsizlerin hâkim olduğu bir çağda en büyük cürüm ise Müslümanların ‘iffet’ çağrısıdır. Bu yüzden Hz. Lut’un kavmi, insan suretindeki melekler ona misafir olarak geldiğinde evini basmıştı. Hızını alamamış, Hz. Lut ve Ümmeti için: ‘Çıkarın onları ülkenizden. Güya onlar (eşcinselliğe karşı çıkarak) temiz kalma davasında olan insanlarmış’ diye kendilerince ironi yapmışlardı. Batı’nın girmiş olduğu bu hayasızlık yolunun sonu da Hz. Lut’un kavmi gibi helaktır. Âlem-i İslâm’ı felâkete çağıran bu halden Müminler Allah’ın (c.c) lütfuyla bu çağda da kurtulacaktır. Bu ise, Hz. Lut gibi, sefil ilişkilere karşı toplu bir seferberlik başlattığımızda tecelli edecektir.”