Dımbıl çorbası nasıl yapılır? Kolay dımbıl çorbası tarifi
Dımbıl çorbası Sakarya yöresine ait yemekler arasında yer alıyor.
İşte dımbıl çorbası tarifi
Malzemeler
- 1 küçük kase un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 6 bardak su
- 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
- 1 adet orta boy soğan
- 2 tatlı kaşığı kırmızıbiber
Yapılışı
Tencerede 6 bardak su kaynatılır. Parçalar karıştırılarak suyun içine atılır. Bu sırada 1 tatlı kaşığı tuz atılarak kaynamaya bırakılır. Diğer taraftan bir tavanın içine 2 kaşık sıvı yağ konur. İçine 1 orta boy ince doğranmış soğanlar atılır. Hafif pembeleşene kadar kavrulur. İçine 2 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber konarak kızdırılır. Hazırlanan sos kaynamakta olan çorbanın içine dökülür. Bir taşım daha kaynadıktan sonra ocaktan indirilir. Afiyet olsun.