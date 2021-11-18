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Kadın - Aile Dımbıl çorbası nasıl yapılır? Kolay dımbıl çorbası tarifi
Kadın - Aile

Dımbıl çorbası nasıl yapılır? Kolay dımbıl çorbası tarifi

Dımbıl çorbası Sakarya yöresine ait yemekler arasında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:08:00 - 2021-11-18 22:12:38
Dımbıl çorbası nasıl yapılır? Kolay dımbıl çorbası tarifi

İşte dımbıl çorbası tarifi  

Malzemeler

  • 1 küçük kase un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 6 bardak su
  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet orta boy soğan
  • 2 tatlı kaşığı kırmızıbiber

Yapılışı

Tencerede 6 bardak su kaynatılır. Parçalar karıştırılarak suyun içine atılır. Bu sırada 1 tatlı kaşığı tuz atılarak kaynamaya bırakılır. Diğer taraftan bir tavanın içine 2 kaşık sıvı yağ konur. İçine 1 orta boy ince doğranmış soğanlar atılır. Hafif pembeleşene kadar kavrulur. İçine 2 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber konarak kızdırılır. Hazırlanan sos kaynamakta olan çorbanın içine dökülür. Bir taşım daha kaynadıktan sonra ocaktan indirilir. Afiyet olsun.

 

 

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