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Aktüel

Dilovası Eynerce Kavşağı yeşillendiriliyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Eynerce Kavşağı‘nın çevresindeki boş alanlara yeşillendirme çalışması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 10:21:41 -
Dilovası Eynerce Kavşağı yeşillendiriliyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Eynerce Kavşağı‘nın çevresindeki boş alanlara yeşillendirme çalışması yapıldı.


Doğaya ve yeşile büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin boş alanlarını da yeşillendiriyor. Şehir içerisindeki ana yol ve caddelerin yan kısımlarındaki boş alanlar yeşillendirilerek modern görünüme kavuşturuluyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların memnuniyeti kazanılıyor. Bu kapsamda Dilovası Eynerce Kavşağı ile Yavuz Sultan Selim Caddesi arası bağlantı yolu çalışması sonrası ortaya çıkan 15 bin metrekarelik yeşil alanda Park Bahçeler Daire Başkanlığınca tüm alana bitkisel toprak serildi ve otomatik sulama sistemi imalatına başlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında Dilovası Eynerce Kavşağı ile Yavuz Sultan Selim Caddesi arası bağlantı yolu çalışması sonrası ortaya çıkan boş alanlara tozu ve gürültüyü engellemek amacıyla 650 adet Cupressocyparis Goldrider ağacı dikimine başlandı.

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