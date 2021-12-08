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Aktüel Dilovası belediye başkanı Hamza Şayir hangi partiden?
Aktüel

Dilovası belediye başkanı Hamza Şayir hangi partiden?

Dilovası belediyesi hangi partide? Hamza Şayir kimdir? Hamza Şayir, ilçeden çok sayıda kişinin Kanada'ya gitmesine ilişkin olarak vatandaşların söyledikleri bahaneyi eleştirdi. Peki Dilovası belediye başkanı Hamza Şayir hangi partiden? İşte Dilovası belediye başkanı Hamza Şayir’ın hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 10:47:00 -
Dilovası belediye başkanı Hamza Şayir hangi partiden?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Dilovası belediye seçim sonuçlarına göre, AK Parti adayı Hamza Şayir oylarınyüzde 51,03’ünü alarak Dilovası belediye başkanı seçildi. CHP’nin Dilovası belediye başkan adayı Ercan Dalkılıç ise oyların yüzde 47,37’sini aldı. Peki Hamza Şayir kimdir? Hamza Şayir kaç yaşında?

Hamza Şayir kimdir?

Hamza Şayir, 1972'de Ardahan'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ardahan'da tamamladı. Kadıköy Newport Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldu. Siyasete 2011 yılında Dilovası İlçe Başkanlığı yöneticisi olarak başladı. AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı'nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı, Dış İlişkiler Birim Başkanlığı ve Sivili Toplum Kuruluşları Birim Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Ayrıca yerel seçimler, genel seçimler ve 16 Nisan Halk oylamasında ilçe SKM Başkanlığı görevini üstlendi. Birçok mesleki eğitim ve seminerlerin yanı sıra siyasi akademi, liderlik, siyasi eğitim ve sertifika programlarına da katıldı. İngilizce bilen Şayir, evli ve 3 çocuk babasıdır

 

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