Dilmen ekranlardan neden uzak kaldığını açıkladı

TRT Spor ekranlarında yayınlanan Yüzde Yüz Programına, Portekiz-Türkiye maçıyla geri dönen Rıdvan Dilmen mücadeleyi değerlendirdi. Ünlü yorumcu bir süredir neden ekranlara çıkmadığını da açıkladı.

"Güzel bir maçla geri döndük"

TRT Spor ekranlarına geri dönen Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Sahalara güzel bir maçla geri döndük. Bir sağlık sorunum oldu." dedi.

"Portekiz uzun yıllardır içeride çok iyi oynayan bir takım değil"

Mücadeleyi değerlendiren Dilmen, "Ben Portekiz kadrosundan çok kendi kadromuzla ilgili konuşayım. Anlaşılan o ki; sadece üçlü savunma değil, ilk 11 de birkaç gün önceden Kuntz tarafından tasarlanmış. Santos da buna göre son anda müdahale etmiştir. Kuntz hoca stratejisini günler öncesinden belirlemiş. Rakibe göre de değil. Portekiz uzun yıllardır içerde çok iyi oynayan bir takım değil." dedi.

"Hoca için önemli bir sınav"

Kuntz için önemli bir sınav olduğunu belirten Dilmen, "Pozitif enerjisi olan bir teknik direktörümüz var. Rakibin hocası 8 yıldır orada. Hoca için önemli bir sınav. Elenirsek dahi, Kuntz'la da olmuyor demek de doğru değil. Brezilya da gelse elenebilir." ifadelerini kullandı.