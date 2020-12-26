Dilipak'tan korkutan uyarı: Yeni pandemiler yaşanacak!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak Yeni Akit Youtube kanalına konuştu. "Başından beri söylediğimiz önemli bir şey var. Koronavirüs tanı kiti doğru ölçmüyor." diyen Dilipak, "Koronavirüs sentetik yani özel olarak yapılmış. SARS virüsü üzerine HIV ve Kuş Gribi virüslerinden de parçalar eklenerek üretilmiş bir biyolojik ajan." ifadelerini kullandı.

'Bundan sonra yeni tip koronavirüsler de gelecek'

Koronavirüs için ilaç ve aşı geliştirmenin çok kolay mümkün olmayacağını belirten Dilipak, "Pandemi sürecinin başından beri koronavirüsün sürekli mutasyona uğrayacağını ve virüse karşı aşı geliştirmenin çok olmayacağını da söyledik. Biz kahin değildik. Bu çok stabil bir sonuçtu ama birileri bütün bunları görmezden geldiler. Daha Covid-19 denilen mikrobun aşı çalışmaları sürerken yüzde 70 daha hızlı bulaşan yeni bir çeşidi daha çıktı. Bundan sonra yenileri de gelecek." dedi.

'Dikkatli olmalıyız'

Yeni tip koronavirüslerin dışında başka pandemiler de yaşanacağını söyleyen Abdurrahman Dilipak, şunları söyledi:

"Koronavirüs Covid pandemisinden çok korku pandemisine dönüştü. İnsanlar evlerine hapsedildiler. Herkes ölüm korkusuyla bu aşıya razı edilmeye çalışılıyor. Mesela siber bir pandemi de yaşanabilir. Kamu ve özel sistem kurumları kilitlenerek bütün dünyada hayat durdurulabilir. Bu siber pandemiye de hazır olmamız gerekiyor. Arkasından ekonomik bir çöküş söz konusu."

'Allah'ın da bir planı vardır'

Dilipak sözlerini şöyle tamamladı: "Bu tabii ki onların planı. Allah'ın da bir planı vardır. Sonunda Allah'ın dediği gerçek olacak. Bu süreçte Allah'ın ipine tutunmayanlar çok ağır bir bedel ödeyecekler. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden 'bizi helak eder misin Allahım?' diye bizim de düşünmemiz gerekiyor. Haksızlıklar karşısında susarsak korkarım bu ateş bize de dokunur."