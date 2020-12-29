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Gündem Dilipak’ın duruşması 10 Mayıs 2021’de
Gündem

Dilipak’ın duruşması 10 Mayıs 2021’de

AK Parti Genel Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve KADEM ile birlikte 81 ilin kadın kollarının dava açtığı Yazarımız Abdurrahman Dilipak, savcılığın uzlaşma önerisini karşı tarafın kabul etmediğini belirterek ilk duruşmanın 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:11:00 -
Dilipak’ın duruşması 10 Mayıs 2021’de

 Haber Merkezi 

Dava gününün İstanbul Sözleşmesi’nin tam da 10. yıldönümü gününe denk geldiğine dikkat çeken Dilipak, şunları dile getirdi: “Harika bir zaman, o zaman söyleyeceğim çok şey olacak. Beni savunacak 81 ilden yapılan suç duyurusuna karşı 81 ilden 81 hanım avukat savunma için vekaletname almak istedi. 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebi ile yargılanıp, bunca darbe döneminde hapse girmemek. Bakarsınız AK Parti bunu başarır.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

murat

Way bee, nereden nereye?
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bekal

bakalım görelim mevla görelim neyler neylerse güzel eyler yanındayız abi
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