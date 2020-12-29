Dilipak’ın duruşması 10 Mayıs 2021’de

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Dava gününün İstanbul Sözleşmesi’nin tam da 10. yıldönümü gününe denk geldiğine dikkat çeken Dilipak, şunları dile getirdi: “Harika bir zaman, o zaman söyleyeceğim çok şey olacak. Beni savunacak 81 ilden yapılan suç duyurusuna karşı 81 ilden 81 hanım avukat savunma için vekaletname almak istedi. 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebi ile yargılanıp, bunca darbe döneminde hapse girmemek. Bakarsınız AK Parti bunu başarır.”