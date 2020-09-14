Dilipak’ı lince tepki yağıyor! LGBTİ’ciliğe soyunan Gazeteciler Cemiyeti tepkilerin odağında

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AK Parti iktidarının en büyük hazımsızlarından olan ve Türkiye’yi her fırsatta yurtdışına şikayet etme ihanetine imza atan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) İstanbul Sözleşmesi’nin tehlikelerine dikkat çektiği yazısından dolayı yazarımız Abdurrahman Dilipak’ı ihraç etmesinin yankıları sürüyor.

Karanlık ilişkileri ifşa ediyoruz

18 yıldır milli iradeyi hazmetmekte büyük zorluk yaşayan ve ‘Basın Özgürlüğü’ adı altında hükümet aleyhine olan her işte yer alan TGC’nin, yazarımız Abdurrahman Dilipak’ı sudan bir gerekçeyle ihraç etmesi tepki çekiyor. Devrim rüyaları gören marjinal bir grubun elinde oyuncak olan TGC’nin sözde Onur Kurulu’nda yer alan isimlerin geçmişi ise mide bulandırıyor. Rahmi Turan’ın ‘cinsel istismar’ üzerine kurulu gazetecilik kariyerleri TGC’nin içinde düştüğü buhranı da ifşa ediyor. Öte yandan; onur kurulunda yer alan diğer isimlerin de CHP ile çok yakın bir ilişki içerisinde olması kafalarda soru işareti doğuruyor.

Kurulun geçmişi rezaletlerle dolu

Sudan bir gerekçeyle yazarımız Abdurrahman Dilipak’ı oy birliğiyle ihraç eden TGC’nin Onur Kurulu’nda yer alan isimler maşeri vicdanı yaralıyor. Sözcü’nün 1. Sayfasında yer alırken, ‘Saraya giden CHP’li’ iddiasının fiyasko çıkması sonrası yazıları iç sayfaya çekilen Rahmi Turan’ın ‘Onur Kurulu’ üyesi olarak görev yaptığı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tepkilerin odağında. Geçmişinde ‘fuhuş albümü’ niteliğinde gazeteler çıkaran ve olmayan gazetecilik itibarını yalan bir haberle yerle bir eden Rahmi Turan’ın TGC’nin Onur Kurulu’nda yer alması şaşkınlıkla karşılanıyor. TGC’nin sözde onur kurulundaki rezalet bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Kendi ifadesiyle ‘müstehcen yayıncılıktan’ ceza alan Turhan Günay da TGC’nin onur kurulunda yer alan isimler arasında başı çekiyor.

Sanırsın ki CHP delegasyonu

Yine onur kısmında yer alan isimlerin birçoğunun CHP ile organik bağ içerisinde olması dikkatlerden kaçmıyor. CHP’nin eski genel başkanı Altan Öymen de onur kurulunun baş köşesinde yer alıyor. CHP’nin pravdası Halk TV’de program sunan Gökmen Karadağ da onur kurulunda yer alıyor. Onur kurulundan ziyade CHP delegasyonu niteliği taşıyan isimler TGC üyesi bütün gazetecileri temsil ediyor. Bu durum da içerisinde muhafazakar kimliğiyle yer alan birçok gazetecinin rahatsızlık duyduğu ve istifayı düşündüğü bildiriliyor.